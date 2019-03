Először a Belfast Motor Show-n láthatta a nagyközönség a Ford RS200-ast, mely nem más, mint egy minden izében versenygépnek fejlesztett autó. A Ford egyenesen a legendás B csoportot célozta meg vele, ezért lett renttentően könnyű és persze erős, turbómotorral szerelt, összkerkes gép. Az FIA hatályos szabályai szerint utcai verziót is kellett belőle csinálni, ezért a Ford készített belőle egy valamivel civilizáltabb, gyengébb változatot is. Ilyen bukkant most fel az amerikai Nevada állam Minden nevű városában.

Kevesebb mint 150 példány készült belőle, így tehát nem csoda, hogy megindul a licitálás, amikor egy ilyen, mindössze 1827 kilométert futott darab kerül fel az internetre. Az autó fekete színű és a belseje láthatóan érintetlen. Az egész láthatóan inkább funkcionális gép, melynek padlóját szőnyeggel borították és a kagylóülések helyett sportosabb vonalú, de mindennap használható Recaro-k kerültek bele. A műszerek vörös bőrrel behúzott sportkormány mögött sorakoznak.

1,8 literes, négyhengeres, turbós motorja az utcai változat esetében 250 lóerős. A B csoportos változat 450 lóerős teljesítményét 8000-es fordulatnál adja le, mellé 5500-tól van 490 Nm nyomatéka. A motorhoz ötgangos váltót párosítottak. Ez a gép kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra.

1990-ben került az autó Amerikába, majd 7 évvel később vissza Angliába, néhány éve azonban megint az óceán másik oldalára utazott. Az autóért nemrég közel 80 millió forintnyi dollárt csengettek ki.