Ha valamit igazán ritkán lehet látni, azok a százmilliós autócsodák a hóban. Az ilyen gyűjtői darabokat még jó időben is csak nagyon komoly eseményekre szokása elvinni a tulajdonosoknak, de szerencsére akadnak olyanok is, akik hajlandóak a hóban megtáncoltatni az olyan autókat, mint mondjuk a Ferrari F50-es vagy a Lamborghini Countach. A népszerű svájci síterepen, St. Moritz városában azonban megrendezték az ICE nevű rendezvényt, mely hosszabban a The International Concours of Elegance-ra hallgat.

Itt olyan autók is megfordulnak, mint az egyetlen példányban készült Pagani Huayra Pearl vagy az említett F50-es Ferrari, melyet 349 példányban gyártottak. Motorja 4,7 literes, 65 fokos hangerszögű V12-es, ami 8000-nél adja le 520 lovas teljesítményét. Vagy ott a csodaszép Lamborghini Miura, a világ első szupersportkocsijának SVJ változata 380 lóerőt és 400 Nm nyomatékot tudó V12-esével.