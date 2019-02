Önmagában is feltűnő jelenség egy Ford Mustang a forgalomban, de egyesek nem érik be az amerikai izomautó stílusával, az olyan részletekig is elmennek, mint a rendszám. Ennek a Mustangnak a tulajdonosa ráadásul nem keveset áldozott az egyedi rendszámra. A STANG-1 remek megoldás arra az esetre, ha a Mustang nem férne ki, hiszen az amerikai szleng már régóta hívja így a típust. Képet olvasónk, Géza lőtte Budapesten.

Tudod, mennyibe kerül egy egyedi vagy egyéni rendszám?

A karakterek elosztása és az ára. Az egyedi rendszám karaktereinek számából eredően feltűnőbb, hiszen 4+2 vagy 5+1-es elosztású. Vagyis két lehetőségben igényelhető: 4 betű + 2 szám, 5 betű + 1 szám.

Az egyéni rendszám lényegében egy szabadon válaszható 3+3-as elosztású, egyénileg legyártott rendszámot jelent. Első ránézésre megegyezik a hagyományos rendszámokkal, általában akkor okoz feltűnést, ha a kezdő karakter az ABC-nek egy olyan betűje, ahol még nem tart a rendszámkiadás. A karakterelosztás mellett a másik jelentős különbség az ár. Az egyedi rendszámtáblák legyártatása, kiadása és engedélyeztetése 2009 óta 435 000 Ft, az egyéni rendszámtábláké pedig 112 450 Ft.