Erről a versenyről álmodtál gyerekkorodban – Te melyik volánja mögé ülnél be?

Előjáróban legyen elég annyi, hogy felsoroljuk az autókat, amelyek rajthoz állnak: F40 vs. Venturi 400GT vs. Diablo vs. CarreraRSR vs. Ruf BR2 vs. NSX-R vs. Skyline GT-R vs. MR-2. Vajon ki nyeri ezt az igazán nívós összecsapást?