Amerikában még mindig nagy népszerűségnek örvendenek a gigantikus méretű platós autók, melyek küllemre is egyre távolabb kerülnek a munkagépek világától, ahonnan eredetileg erednek. Felkerül rájuk a sok króm díszítés és a nagy felnik, felvértezik őket drága extrákkal, LED-es fényszórókkal és a beltér is sokkal inkább hasonlít egy személyautóra. Méghozzá egy nagyon tágas személyautóra. Sok márka egyfajta húzómodellként is tekint ezekre, ezért olyan új technológiák is beleférnek, mint a GMC Sierra HD 15 kamerás rendszere.

A legtöbb autó kettő, négy vagy hat kamerával dolgozik a tolatókamera vagy a 360 fokos nézet előállításához, de ez nem volt elég a GMC-nek. Cserébe viszont komoly trükköket tud. Leginkább azok életét könnyíti meg, akik gyakran vontatnak az erre fokozottan alkalmas Sierra HD-vel. A szokásos trélerrel parkolós trükk mellett arra is képes, hogy eltüntesse a – persze csak a képernyőn – vontatmányt. Így a központi kijelzőn látható a tréler mögötti környezet.

A GMC Sierra HD-ben 6,6 literes turbódízel motor dolgozik, melynek teljesítménye 445 lóerő, ami mellé komoly 1233 Nm nyomatéka van. Ehhez egy 10 sebességes Allison automataváltó kapcsolódik és persze összkerékhajtás. Képes akár 13,6 tonnát is elhúzni.