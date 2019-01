Az ember mindig szebbre és jobbra, no meg erősebbre és drágábbra vágyik. Ám ez sok esetben elérhetetlen, ilyenkor kisebb vagy nagyobb kompromisszumot kell kötni. Maláj alkotójának ilyen volt a LaFerrari, melyet a legtöbb emberhez hasonlóan nem engedhet meg magának. A kreativitásnak azonban nincs határa, ezért elkezdte magának megcsinálni a saját olasz szupersportkocsiját. Az eredmény finoman szólva is finomhangolásért esedezik, de hunyirítva benne van a LaFerrari.

Az alapok nem ismertek, de ebben az állapotában még kár is volna firtatni a részleteket. Az már most látszik, hogy az eredeti autó aerodinamikáját is tovább tudná csiszolni egy méretes szárnnyal. A fényszórókaat ragasztóval rögzített elemlámpák helyettesítik, a beltér vadító vörös színt kapott.