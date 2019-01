Idén nyáron folytatódik a Men in Black, és bár Will Smith már nem szerepel az új filmben, lesznek benne ismert nevek bőven. Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson és Emma Thompson kel birokra az emberiség létezését fenyegető idegenekkel.

A lényeg nem is ez, hanem az autók: az eddigi részek sem szűkölködtek trükkös verdákban, és ez most is így lesz, ha hihetünk a film első előzetesének. A két főszereplő ügynök Lexus RC kupéja például repülni is tud majd, nekünk mégsem ez tetszett igazán, hanem az az öreg Jaguar szedán (leginkább egy második szériás XJ-re tippelnénk, de ezen még agyalnunk kell, mert a kilincsek nem stimmelnek), amely James Bond bármelyik kütyükkel telezsúfolt autóján túltesz. Pörgess 1:45-höz, és meglátod, miről beszélünk.