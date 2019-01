Akadnak hasznos felszerelések az autókban, melyeket érdemes megvásárolni, de vannak olyan elsőre jó ötletnek tűnő extrák is, amire nem feltétlenül kell költeni. A gyártók folyamatosan kísérleteznek annak érdekében, hogy valamelyest kényelmesebbé varázsolják a közelekedést.

Előzékeny kormány

A Ford mutatta be az útból eltolható kormányt az 1961-es Thunderbirdben, ami megkönnyítette a beszállást abban az időben, amikor még igazán nagy átmérőjű volán került az autókba. Ebből ma annyi maradt, hogy néhány – elektromos állítással rendelkező autó – felemeli a kormányoszlopot beszállás előtt, hogy nagyobb tér legyen a műveletre.

Forgószék

Újabb beszállást könnyítő megoldás a kiforduló ülés, mely például az 1974-es Chevrolet Chevelle Lagunában is elérhető volt. A beülést és a kiszállást ugyan valóban megkönnyítette, de a biztonsági követelményeknek nem felelt meg. Baleset esetén ugyanis könnyen kiszakadt a helyéről.

Hadonászós hangerőállítás

Ma már a legtöbb BMW modellben elérhető a 7-esben bemutatott gesztusvezérlés, mellyel körözve hangerőt állíthat a vezető, rádiócsatornát vagy számot válthat, hívásokat fogadhat és utasíthat el egy legyintéssel. Többnyire azonban még mindig egyszerűbb a gombokat használni és több álláspont szerint is a gesztusok helyett a hangvezérlésé a jövő, hiszen ahhoz nem kell levenni a kezünket a kormányról sem.

Kabriózást mérő óra

A MINI alapvetően egy vidám márka, amibe bőven beleférnek a színes kiegészítők mellett az olyan apróságok, mint a menüből elérhető Open-o-meter, mely a kabrió modell esetében méri a nyitott tetővel töltött időt.

Fedélzeti parfüm

A Mercedes először még csak a beltér illatosítására szolgáló parfümöt permetező szerkezetet épített be, de mára egy egész rendszer épült köré. Az Energizing Comfort Control hangulatot teremt az autóban a világítás a zene, az ülésmasszázs és a tetőablak kinyitásával meg persze az illat intenzitásával. Felpörget az unalmas úton vagy megnyugtat egy stresszes napon, ez a célja.

Emberrablásra figyelmeztető jelzés

Az S80-as Volvoban jelent meg a szívverést figyelő szenzor, ami arra is használható, hogy a vezetőnek jelezze, akad-e váratlan vendég az ajtónyitás után. Elvégre mindenki látott már olyan amerikai filmet, amiben a hátsó ülésről felbukkant egy rossz alak.

Minibár a kesztyűtartóban

Bár inni és vezetni egyszerre nem túl okos dolog, néhány országban még bizonyos fokig megengedett, az utasokról nem is beszélve. Ahogyan James Bond Aston Martinjában, úgy az 1957-es Cadillac Eldorado-ban is volt minibár a kesztyűtartóban. A hűtött kesztyűtartók vagy thermo elemes pohártartók a ma is megtalálhatóak az autókban, nem beszélve a hátsó ülések közé rendelhető hűtőkről a luxuslimuzinokban.

Robogó a csomagtartóban

Egy igazán apró autónál már csak egy jobb közlekedési eszköz van a városi forgalomban, ez pedig a robogó. Ezért kombinálta ezt a kettőt a Honda, akik a City csomagtartójába tökéletesen passzoló 2,5 lóerős Motocompo-val szolgálták a hatékony nagyvárosi haladást. Összesen 53 369 példány készült az apróságból.

