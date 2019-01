Főként az 1960-as évekből származó autókat találtak egy francia raktárban melyek között ritka európai modellek és Amerikából származó autók is akadnak. Az autók között van jobb állapotú és törött is, valamint erősen hiányos. Összesen 81 autó került elő, melyeknek aukción keresnek majd gazdát. A felleltek között van egy igazán ritka, de nagyon rossz állapotban lévő 356-os Porsche, akad még 1981-es Chevrolette Corvette fehérben, több Lancia Flaminia, valamint az Alfa Romeo-tól a Chryslerig elég sokféle autó.

Az autók mellett ritka motorbicikliket is találtak a raktárban, ezért nagyjából 100 tétel szerepel majd az aukción. Franciákról van szó, tehát a hazai ipart is pártolják, így bőven akad a gyűjteményben Peugeot, Renault és Citroen is. Utóbbiból van egy 1930-as évekből származó darab.

Egy egészen jó Jaguar E-type mellett kétség kívül a legértékesebb darab – a kevébé megkapó állapota mellett is – a Lamborghini Miura P400-as. Az autóban csupán 77886 kilométer van és az eredeti V12-es motorja van a kabin mögött, tehát minden adott ahhoz, hogy hamarosan egy kiváló állapotú és a jelenlegi becslések alapján 200 milliós áránál jóval nagyobb érték legyen a jövőben. Összehasonlításképpen az E-type ennek nagyjából a tizedét éri.