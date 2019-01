James Dean sajnálatos balesete miatt sokan egyenesen gyilkosnak kiáltják ki a Porsche 550 Spyderét, amit a színész egyébként 356 Speedstere után vásásrolt és épp forgatásról egy autóversenyre tartott, amikor megtörtént a tragédia. Az 50-es évek kicsi sportkocsijából kevés példány készült és ennél is kevesebb maradt fenn épen. Dr. Ernst Fuhrmann által tervezett 1,5 literes, négyhengeres, persze léghűtéses boxermotor hajtja. Mindössze 110 lóerős teljesítménye és 121 Nm nyomatéka mellé pillekönnyű az autó, csupán 550 kilogrammot nyom. Ezért aztán gyors és remek vezethetőségű autók ezek, melyek sikerrel szerepeltek a versenyeken, cserébe viszont biztonságuk igen csekély.

A képeken látható makulátlan példány az egyik legjobban dokumentált 550 RS Spyder, melyet 1956 márciusában fejeztek be és egy belga Porsche-importőrhöz szállították le, akkor még a nemzet versenyszínének megfelelően élénk sárgában. Rögtön egy versenycsapathoz került, akik azonnal bele is vágtak a közepébe. Az autó feltűnő színe és kiemelkedő eredményei miatt hamar a közönség egyik nagy kedvence lett. Több pilóta is váltotta egymást a volánjánál, mint Claude Dubois, Christian Goethals, Georges Harris, Freddy Rousselle, Georges Hacquin, Alain Dechangy, Yves Tassin és a népszerű női versenyző, Gilberte Thirion. Rengeteg dobogós helyezést ért el az 550-es, valamint kategóriagyőzelmet is hozott az 1000 km-es párizsi futamon.