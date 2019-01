A Boba Motoringnál már hosszú évek óta reszelnek egy Volkwagen alapokon nyugvó rakétát. Ha így haladnak előbb-utóbb Saturn V lesz belőle, és a Holdra is elindulhatnak. Mert ez a DSG-re épülő konstrukció valami eszement brutális. Mindig találnak pár századot, évről-évre tovább hegyezik, mi pedig csak ámulunk.

0-100km/h in 1,66 mp

0-200km/h in 4,40 mp

0-250km/h in 6,71 mp

Negyed mérföldön pedig bőven a tíz másodperc alatt, ez lassan top fuel dragster szint. 8,26s @ 274,3km/h

Egy éve még 2,5 másodperc kellett a százas tempóhoz, pedig ugyanez a kétliteres turbómotoron alapuló motor volt benne, szintén 1200 lóerő körüli teljesítménnyel. A nagy áttörést a DSG befaragása jelentette, a DQ250 új távlatokat nyitott meg. Jelenleg ez a leggyorsabb Volkswagen Golf a bolygón, de szinte minden másnál is gyorsabb.

Ha kevés volt a fél perc, íme a Boba Motoring előadása tíz percben is, egyéb kameraállásokból.