A kétezres évek elején a Toyota megpróbál mindenbe sportosságot csempészni, a Lexus kínálatából viszont teljeséggel hiányzott a dinamikusan, élvezetesen vezethető modell. Az amerikai képviselet ezt 2003-ban megunta, és úgy döntött, ha a gyár nem épít nekik sportszedánt, majd ők megcsinálják. A munkát az ismert autóversenyző, Rod Millen cégére bízták. Ők főleg katonai megrendelőknek szállítottak futóműveket, tehát tudták, hogyan kell tartós, precízen kidolgozott elemeket gyártani.

Alapul az IS szedánt választották, és ebbe belepakolták a GS430 nyolchengeres motorját, valamint hátsó futóművet (elöl maradt az IS lába). Egyedi lendkerék, részlegesen önzáró differenciálmű és – most figyelj! – hatfokozatú Getrag kéziváltó került még a kocsiba. A lengéscsillapítókat elektronikusan állítható darabokra cserélték, sportrugókat építettek be. A 18 colos felnik Michelin Sport Cup abroncsokat kaptak. A fékek a Brembótól származtak.