Korábban is volt már rá példa, hogy négy kereket nem gondoltak elegendőnek, de mióta a Mercedes-Benz megcsinálta az őrültnagy, hatkerekű G-osztályt, azóta ismét megy az őrület. Készült már vad Ford F-150-esből is sok kerékkel megáldott szörnyeteg, most pedig az oroszok tették hozzá a maguk részét ezzel a sárga Lada Nivával, amit körülbelül 2,1 millió forintnak megfelelő összegért kínálnak.

Kicserélték a motorját is, hogy ezt a plusz tengelyt elviselje, de erről nem árultak el sokat, csupán annyit, hogy 150 lovas és nagyjából 100 ezer kilométer van benne. A hirdetés szerint az autó remekül működik és kiváló állapotban van és nem spóroltak a kiegészítőkkel sem. Na, ki kívánta meg?