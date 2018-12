Már hosszú évek óta mindig az autós aukciók legfényesebb csillagai a maranelloi paripák és ez különösen igaz a régi modellekre, melyek közül a legtöbb páratlanul ritka. Ezek után cseppet sem meglepő, hogy egy 1964-es Ferrari 275 GTB komoly összeget érhet. A képeken látható sárga példány ráaádsul egy versenyváltozat, mely mindig értéknövelő tényező és itt még nem ért véget a sor. Ez a példány ugyanis a Monte Carlo Rally-ra készült prototípus. A ’60-as években ugyanis nem tetőig álcafóliában futottak a korai példányok, hanem például versenyeken tették őket próbára, hiszen a feszített tempónál nagyobb kihívás kevés akad az új technikának.

Ebben a 06003-as alvázszámú autóban számos kísérleti elemet próbáltak, ilyen volt a trasaxle elrendezésbe kapcsolt ötsebességes kéziváltó és a futómű is. A Monte Carlo Rally-n az istálló menedzsere, Eugenio Dragoni indította a 275 GTB prototípusát, mely akkoriban az egyik legnehezebb versenynek számított, így menet közben minden kiderülhetett az autóról. A 275 GTB-t kiegészítő lámpákkal szerelték fel, módosították a differenciálművét és lecserélték a gépháztetőt is, valamint ablaktörlőből is kapott egy pluszt. A színt pedig a Giallo Prototipo nevű sárga árnyalat. A volán mögé a korábban Lanciánál versenyző Giorgio Pianta ült, aki élete legszebb élményeként írta le az eseményt.

A Pininfarina tervezésű, Scaglietti karosszériás sportkocsi motorja a legendás Colombo V12-es nagyjából 300 lóerő körüli teljesítménnyel. Az igazán különleges 275 GTB az elmúlt 25 évet egy gyűjteményben töltötte, most pedig tulajdonosa aukción keres neki új gazdát. Az optimista becslések szerint akár 2,3 milliárd forintnak megfelelő összeget is adhatnak az autóért, ez azonban könnyen növekedhet még.