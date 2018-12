Robert Redford Amerikában született, már egész fiatalon ellátogatott Európába, ahol alkalmi munkákból tartotta el magát és közben bejárta a kontinenst. Festészettel is foglalkozott, ám ebben nem volt igazán sikeres, azonban amikor visszatért az Egyesült Államokba, színművészetin lett hallgató. A New York-i Broadway-n szerepelt több darabban, majd 1962-től következtek a filmek. Olyan filmekben játszott, mint A nagy balhé, Az elnök emberei, Távol Afrikától. Akárcsak Paul Newman és Steve McQueen, úgy Redford is kedveli az autókat, ezért aztán nem csoda, hogy vásárolt magának egy Porsche Carrera GTS-t, amit 904-esnek is ismerhetünk.

A Porsche eredetileg is versenyautónak szánta a 904-est, de az FIA homologizációs szabályai miatt utcai változat is készült belőle. Természetesen ezek nem sokban különböztek a versenygépektől. Viszont már ekkor is összetűzésbe kerültek a Peugeot-tal, akik nehezményezték, hogy a németek szintén a nullát használják a típusjelzés közepén. Végül ezért kapta a Carrera GTS nevet az autó, ám a jogi vita csak a későbbi 901-esnél csúcsosodott ki, amiből ugye a 911-es lett. A 904-esből kicsit kevesebb mint 120 példány készült, az utcai változatok 2 literes, négyhengeres boxermotorja 155 lóerőt teljesít, a versenyváltozatok 180 lovasak. Ez nem tűnik soknak, de a csővázas, műanyagkarosszériás autó borzasztóan könnyű, mindössze 650 kg. 5,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig 250 km/óra feletti.

Ez az autó szerepelt az 1964-es Road & Track magazin címlapján is mielőtt a színés megvette volna, ez a két tény pedig önmagában is jelentős értéknövelő tényező, ezért nem csoda, hogy valaki akár 570 millió forintnak megfelelő összeget is kicsengethet érte az aukció végén.