Ezek az orosz autósok most is egy ősi módját mutatták meg a konfliktuskezelésnek. Csak úgy, mint a barlangban, pár tízezer évvel ezelőtt. Semmi párbeszéd, semmi civilizált próbálkozás, a sértett egy rúgással indít a kocsira, ellenfele pedig kiszakítja a pofonzsákot, és már záporoznak is a parasztlengők.