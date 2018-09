Mára a kihalás szélére sodródott az olasz Lancia, pedig temérdek gyönyörű és különleges autót köszönhet nekik az autóipar, talán ezért is vette fejébe a Manifattura Automobili Torino, hogy Ferrari alapokra megépítik a Stratos modern változatát és biztosan ez vezérelte az Automobili Amos-t is, amikor elkezdték újragondolni a Lancia Delta HF Integrale-t. Legújabb alkotásuk tehát a Lancia Delta Futurista, melynek eredeti változata nem csak a raliban, hanem a közúton is ütőképes volt. Az összkerék-hajtású kompakt modell háromajtós ritkaság képében tér vissza, merész árcédulával.

Az egész projekt vezetője Eugenio Amos azt ígéri, hogy tiszta, nyers és analóg lesz az új Delta is. Javarészt meghagyták a kocka formát és a menő szélesítéseket, minden éppen olyan, amilyen a ’80-as években volt, de modern elemekkel dobták fel. Ilyenek a LED-es fényszórók vagy éppen a szénszálas betétek. Utóbbiak nem csak dísznek vannak az autón, nagy mennyiségben is használták karbon elemeket, aminek köszönhetően az autó súlya csupán 1250 kilogram. A beltérben is megmaradtak a régi formák és a nagy mennyiségű Alcantara.

A technikával is követték a HF Integrale-t, ebben is 2 literes, turbós négyhengeres motor dolgozik, átdolgozott kéziváltó és összkerék-hajtás van az autó alatt. A teljesítmény azonban 330 lóerőre növekedett. Többet azonban nem árulnak el, csupán annyit, hogy az új Deltából húsz darabot készítenek és az áruk bő 96 millió forintnak megfelelő összeg.