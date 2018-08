Már komoly értéket képvisel egy szép állapotú Toyota Supra, de továbbra is népszerű tuningalap. A saját sorhatos motorjával is elképesztő erőt tudnak felszabadítani benne, de az itt szereplő arany Suprában már egy 8,2 literes Hemi V8-as motor szolgál, amit alaposan megdolgoztak. Az autót a ProSpeed Autosports építette a Texas államban lévő Houston városában. A biztonság kedvéért az átalakított motorra került egy 106 mm-es Precision turbófeltöltő is, így 2500 lóerőt hoztak ki belőle.

Ahogyan a karbonnal kiöntött kabinról már sejthető, a Suprával nem boltba járnak, hanem gyorsulási versenyekre, ahol csak “Wasabi Supra” néven ismerik. Az autónak a Facebookon saját oldala is van.