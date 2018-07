Ettől a hírtől joggal érzi úgy az ember, hogy szatyorban, vagy barlangban él, és még talán örül is neki. Mert nekem semmit sem mond a Drake művésznevű zeneipari előadó munkássága, így az ő dalából kipattant “In my feelings” kihívás sem. Valószínűleg mindez így is marad, ha az uborkaszezonban valahogy az egész nem szivárog le az autózás világáig.

A lényeg, hogy a dalra táncolnak a figyelemre éhesebb alakok, és rengetegen emelték a tétet, valamiért mindezt guruló autóból kiugorva teszik. Ez nem meglepő módon általában rossz véget ér. A többség eddig megúszta pár horzsolással, de akár életveszélyes is lehet az új trend, ha csak valaki le nem állítja.

Itt az alapvető fizikai ismeretek hiánya okozta a bajt, a sebességet rosszul felmérő lány szerencsére csak horzsolásokat szerzett, rosszabb esetben akár a hátsó kerék alá is kerülhetett volna. De nézzük a következő próbálkozót:

Végül egy valóban szerencsétlen, és vígjátékba illő baleset, emberünk hiába figyelt arra, hogy álljon az autó amiből kiszáll, a felé közeledő Volvót már nem vette észre.