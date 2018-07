Újra kiásták a csatabárdot a sportos kompaktok között, de nem sokáig tartott a harc, a WLTP miatt elköszönhetünk a VW Golf GTI-től és a Peugeot 308 GTi-től is. Utóbbiból azonban még utoljára alkottak valami hegyesebbet. Egész pontosan Massimo Arduini, túraautó versenyző és csapata kreált egy kicsit bitangabb gépet a francia kompakt legerősebb változatából. A változások jól láthatóak, az autóra új lökhárítók kerültek, könnyű felnik és Michelin Pilot Sport Cup 2 gumik a megfelelő tapadás érdekében. A nyomtáv is jelentősen szélesedett, ami az első sárvédőkön is feltűnő, de leginkább a hátsó kerekek fölé helyezett szélesítések árulkodnak. Nagy diffúzor és új kipufogórendszer is került az autó alá.

Az 1,6 literes turbós, négyhengeres motor a szériaváltozatban 275 lóerős, itt viszont már közel 300 lovas a teljesítmény. Az állatható futómű a KW-tól érkezett, a fékeket a Brembo szállítja. A Peugeot 308 GTi egyébként is kategóriájának legkönnyebb autója volt, de volt belőle mit kidobni, így a súlya 1155 kilogramm lett.