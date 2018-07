2017-ben ünnepelte a Ferrari márka a hetvenedik születésnapját 1947-es megalakulása után, viszont Enzo Ferrari nem ekkor mélyedt el a versenyzés világában. Korábban is egész élete az autók körül forgott és szoros kapcsolatot ápolt a Fiattal, Lanciával és az Alfa Romeóval is. A képeken látható Alfa Romeo Tipo B is az ő istállójának tagja volt még a második világháború előtt.

A magyar származású Vittorio Jano tervezte ezt is, ám 1933-ban az Alfa Romeo pénzügyi nehézségek miatt nem tudta kifizetni, ezért Enzo Ferrarihoz került. Végül a Scuderia Ferrari logó alatt futott gépek 46 győzelmet arattak és közben olyan pilóták fordultak meg a kormány mögött, mint Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola vagy éppen Louis Chiron. Az eladásra kínált példányt a brit vadászpilóta Richard Shuttleworth vezette. 1935-ben nyugdíjba küldték az Alfa Romeo Tipo B-ket, mert a német Auto Union és a Mercedes-Benz is ütőképes autókkal álltak elő már a háború előtt is.

Az Alfa Romeo motorházteteje alatt 2,65 literes, soros, nyolchengeres motor dolgozik, melyből két Memini karburátorral és kompresszorral 215 lóerőt hoztak ki az olaszok. Hozzá négysebességes kézi váltó csatlakozik, négy dobfék gondoskodik a lassításról. A kicsit több mint 700 kilogrammos autó akár 230 km/óra felett is száguldhat. Az autó 1,8 milliárdot is megérhet következő tulajdonosának.