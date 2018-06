Gőzerővel fejleszt az amerikai hadsereg és ehhez legutóbb egy pályázatot is kiírtak, hogy meghozzák a kedvet a haditechnika fejlesztésére. A kikötés mindössze annyi volt, hogy a járműveknek a páncélzat növelése nélkül is hatékonyabbak legyenek. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy mozgékonyabbak ezek a szerkezetek, és ezzel akár a túlélési esélyek is javíthatóak.

Az újító szerkezetek között olyan kütyük vannak, mint a másodpercek alatt lánctalppá alakuló kerék, melyet az alábbi videóban látható H1-es Hummerre szereltek. A hagyományos kerék nagyobb sebességnél szükséges, míg a lánctalp terepen segíti a mobilitást. Amin azonban mindenképp javítani kell még, az a menetkomfort. Ezen kívül olyan terepjárót is bemutattak, melynek elektronikusan vezérelt felfüggesztése képes egyenesben tartani a karosszériát egészen ferde talajon haladva. Kísérleteznek továbbá olyan járművekkel, melyekből ablak nélkül is remekül látható a környezet. Ez lézeres technológiával és kamerák képével dolgozva hozza össze a környezet 3D-s térképét, melyet a sofőr elé vetít. Akárcsak a 360 fokos kamera a személyautókban.