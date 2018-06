Olvass tovább

A munkatársaimnak mutatom ma a képet, ők múlt héten adtak ugyanennek az “Úriembernek” 5 liter benzint a 61-es főúton Tamási és Iregszemcse között, aki akkor is éppen a halott édesapjához sietett.

Kedves “Uram”, nem tudom hogy szerencsétlen édesapád még köztünk van e, de biztosan nem lenne büszke a fiára.

Nem foglak feljelenteni, nem fogok ötezer forint miatt a rendőrségre járni. A rendszámod és az arcod is megvan.

Ez a poszt biztosan eljut a hatóságokhoz is, ha szeretnének megkeresnek…de kívánom, hogy holnap is állíts meg egy magas vérmérsékletű, jóhiszemű embert aki már ezt olvasta ezt a posztot…

Kérlek, osszátok meg ezt a bejegyzést, hogy több embert ne tudjon megkárosítani ez a gerinctelen csaló.”

Az eredeti bejegyzés a Facebookon elérhető, rengeteg hozzászóló számolt be már saját hasonló tapasztalatairól a lassan hétezer megosztásnál tartó témánál:

“Én is találkoztam vele, Kapospula és Alsóhetény között,persze adtam neki pénzt és volt annyira pofátlan,hogy amikor kb fél óra elteltével jöttem visszafelé ugyanarra, megint megpróbált leinteni….”

Van aki már a nemes bosszút forralja:

“Ha keverek neki 2-3 liter jó cukros-étolajos benzin és videót készítek arról, ahogy jólelkűen betöltöm a kocsijába, akkor kapok egy fagyit?”