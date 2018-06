Néhány nagyhatalomnak egész egyszerűen nem elég az, ha egy létező luxuslimuzin mindenre felkészített, páncélozott változatát vásárolják meg, hanem ennél jóval többre vágynak. Kifejezetten az ő igényeikre és ízlésükre, valamint a felhasználási módhoz kiválóan illeszkedő autóra. Ezért van az Amerikai Egyesült Államok elnökének is teljesen egyedi fejlesztésű Cadillac limuzinja és Putyin is ezért vágott bele egy saját elnöki autó fejlesztésébe, melynek meg is lett az eredménye.

Nem csak az elnöknek, hanem az orosz kormány magasabb rendő tagjainak is szükség volt valamilyen járműre, ezért kezdtek bele a Moszkvics Ivan Kalita fejlesztésébe. A hosszított limuzinból és még pár változatából pár év alatt összesen 3500 darab készült, aztán hamar rájöttek, hogy pénzügyileg nem igazán szerencsés a projekt.

A Moszkvics Ivan Kalita formatervével nem sokat törődtek, a háromdobozos autó sarkaira hatalmas lámpák kerültek, az orrára pedig egy krómozott maszk és már készen is volt. A belseje is végtelenül egyszerű, a kárpitozás igazán figyelemre méló, cseppet sem féltek attól az oroszok, hogy a különböző minták esetleg nem mutatnak jól együtt. De ezt kívülről senki sem látja a nagyon lesötétített üvegeken keresztül.

Az autó ára újonnan 1999-ben 20 ezer dollárnak megfelelő összeg volt, ma meg 130 ezret kérnek érte, ami 33,8 millió forintnak felel meg. Ennyi pénzért már egy roppant menő és ennél jóval nagyobb tudású Mercedes S-osztályt is vásárolhat az, aki hajlandó volt lemondani az orosz ipar ritka remekéről. A képeken látható autó úgy ezer kilométert futott és néhol felütötte már fejét a 2 literes, bő 140 lóerős motorral szerelt autón a rozsda.

Forrás: Avito.ru