Marc W. Zak különös, de mindenképp figyelemre méltó hobbit választott magának, ő papírból épít meg hihetetlen részletességgel dolgokat, például autók motorjait valós méretben. Most egy BMW M10-est rakott össze kartonból, mely a legapróbb részletekig hasonlít az eredetire. A BMW M10-es motorja még a ’60-es évek elején kezdte pályafutását és kitartott egészen a ’80-as évek végéig. 1,5-től egészen 1,9 literig terjedt a váalszték és még turbós verzió is készült belőle. Sőt, ez a motor adta az alapot a Brabham-BMW F1-es autók erőforrásának is.