Kezdetben csak modern furcsaság volt a Toyota Prius, aztán egyre népszerűbb lett a japánok takarékos és megbízható hibridje, melyet hollywoodi sztárok és taxisok is előszeretettel választanak. A legtöbb ilyen autót – mint minden más kocsit – városban használnak, ahol érvényesülni tud a hibrid hajtás előnye és ez a fogyasztáson is meglátszik. A második generációs modell most vált igazán elérhetővé, ezért már többen bátrabban is hozzá mernek nyúlni ezekhez a Priusokhoz. Őrült amerikaiak kis csoportja például terepre ment vele.

Nemcsak simán nekieresztették az autót a susnyásnak, hanem előtte elvégeztek néhány elengedhetetlen átalakítást. A futóművet megemelték és az új felhasználási módnak megfelelő gumikat dobtak fel rá. Kapott haspáncélt és kiegészítő lámpákat is. Az összkerékhajtás természetesen továbbra is elmarad, de enélkül – néhol kis segítséggel – is elboldogult a Toyota Prius.

Rengeteg képet és bővebb mesét a Jalopnikon találhatsz, de itt alább megnézheted mozgóképen is: