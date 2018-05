Már a kezdetektől apró városi autónak született a Mercedes-Benz és a Swatch óragyár közös gyermeke, a Smart. Az első modelljük a ForTwo, ami tényleg csak arról szól, hogy biztosítsa két személy mobilitását a városi forgatagban és könnyű legyen vele parkolni akár egészen picike helyen is. De olyan nincs, hogy egy autó megússza őrült tuning nélkül, ezért a Smartból is született már jópár őrült szerkezet. Az egyik fő csapásvonal az építés során a motorcsere, ahogyan itt is történt:

Ebben a példányban a pici csomagtartó kárára került be a Hayabusa sportmotor 1,3 literes blokkja, hozzá hatsebességes kéziváltót kapcsoltak. A 11 ezret is forgó négyhengeres nagyjából 170 lóerős és a motort akár 300 km/óra közelébe is képes lőni. Ettől bizonyára nehezebb dolga akad a Smart bódéjával, de annyi biztos, hogy így is nagy meglepetésekre képes a hátul alaposan kiszélesített nyomtávú autó.

A konkrét autóról ugyan nem leltünk fel videót, de több másik Hayabusa motorral szerelt Smart ForTwo akad az internetetn. Az alábbi ráadásul turbós is és nagy kedvvel pusztítja a hátsó gumikat: