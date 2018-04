A Ferrari és a Maserati neve szinte mindenki számára ismert, az olasz sportkocsikat általában ezzel a két gyártóval azonosítjuk. Az Iso pedig éppen ezek konkurense lett, egyik legnépszerűbb típusuk a Grifo volt, melyet 1965-től a ’70-es évek közepéig gyártottak. A gyönyörű autó formatervéért a Bertone stúdióban dolgozó Giorgetto Giugiaro volt felelős, a technikáért pedig Giotto Bizzarrini. Igazi modern autót alkottak ők, melynek motorházteteje alatt V8-as Ford vagy Chevrolet motorok lapultak, a legerősebb 7 literes változatok 400 lóerővel és 300 km/órás végsebességgel.

Bölcs Ádám a videóban meséli el autója történetét, mely valóságos mese. Még gyerekként találkozott először Matchbox formájában az Iso Grifóval, aztán elhatározta, hogy neki is éppen egy olyan világoskék, 1968-as példányra van szüksége. Fel is bukkant egy ’69-es példány, pirosba öltözve, melyről hamar kiderült, hogy eredetileg az Ádám által kedvelt színű volt és az évjárat is csupán elírás.

A play gomb után szép felvételek, remek hangok, olaszul beszélő bácsik és hangulatos műhelyek is vannak. Ha csak egy videót nézel ma meg, az ez legyen: