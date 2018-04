A most 80-as éveiben járó olasz építész, Mario Bellini ötlete volt a mozgatható közösségi tér elképzelése, mely ma már nem újdonság, de a ’70-es évek elején bizony elég szokatlan volt még a művészeti kiállításokon is. Bellinit a projekt megvalósításában a Citroën segítette, ők szolgáltatták az alapokat ahhoz a négykerekűhöz, mely a vázlatok szerint így festett:

Sokféle, ma már létező autót láthatunk bele az 1972-es Kar-A-Sutra koncepcióba. Ott vannak a kisebb méretű tárgyalóbuszok, a családok igényeit kielégítő egyterűek vagy éppen a jövő autonóm autói is, melyek mozgó nappaliként szállítják majd az embereket. Bellini is pont így gondolkozott, az autóban a közösségi teret látta, mely szabadon alakítható akár kényelmes beszélgetőhellyé vagy ágyak sokaságából álló lakókocsivá. Nem csak emberek szállítására alkalmas, hanem nagy kiterjedésű tárgyak szállítása sem okozhat gondot neki. Bár a rengeteg üvegfelülettel melegháznak is kiváló lett volna.

Az autó műszaki paraméterei nem ismertek, annyi azonban tudható, hogy hossza nagyjából hat méter, a magassága pedig utazás közben kicsit több mint 120 centiméter. A tető mozgatható, így akár 213 centiméter magasra is növeszthető az autó.