Úgy tűnik, ideje volt ránézni a hazai roncskutatás és szellemváros-felfedezés videós nagykövetének csatornájára, mert akad új tartalom bőven. Hajner Gyula ebben a videóban ösztönös szimatát követve jutott el egy elhagyott telekre, ahol a garázsban komoly meglepetés várta.

“Az utam során megálltam egy romos ház mellett, gyorsan lőni egy képet az épületről, mikor észrevettem, hogy a közeli betonból épült garázsból valami figyel. Egy 100-as Skoda kacsintott rám fél szemével. Az autóba beülve látszik, hogy nem használták nagyon sokat, hiszen a órában is csak 57.229 km van. És mivel hosszú évek óta fedett helyen, garázsban állt, nincs is annyira rossz állapotban, eltekintve néhány rozsdafolttól és az állatok által növényekkel telehordott, pókok által összeszőtt utastérrel.” (via szellemvarosok.blog.hu)