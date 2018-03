Hazánk és Közép-Kelet-Európa legnagyobb autós szezonnyitó rendezvénye idén is teljes gázzal dübörög a Hungexpo csarnokaiban, és azokon kívül. Százezer négyzetméteren, 5 pavilonban, 15 ország több mint 200 kiállítójával és ezernél is több kiállított autójával készíthet közös szelfit a lelkes autórajongó.

A paletta tényleg teljes, az ezer colos mélynyomóból villámokat szóró, plüssel betekert, cukorkamázzal lekent show-autók mellett helyet kaptak igen ritka veteránok, óceánjáró méretű amerikai típusok, rengeteg fényhíddal felvértezett különleges rendőrautó, valamint szalonszagú új kocsik is. Sőt, a Lada Vesta két új karosszériaverziója itt mutatkozott be, az Audi pedig külön kis múzeumot rendezett be legendás négykarikás modellekből.

Annyi biztos, hogy ezen a hétvégén az AMTS területén a legmagasabb az egy főre jutó lóerők száma, egy sarokban meghúzódva például pár ezer lóerő fölé húzott Volkswagen Golf szerénykedett.