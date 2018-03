Mark a Twitterre lőtt ki két kijózanító képet a villanyautós élet egyik nagy hátrányáról, mely rávilágít, hogy bőven van még mit fejlődni. Számos érv szól a villanyautózás mellett és a legnagyobb vagy épp legsportosabb autógyártók is komoly fejlesztésekbe kezdtek, hogy ebben a témában a lehető legjobbat nyújthassák, azonban ehhez nem csupán ez szükséges, hanem a megfelelő infrastruktúra is. Amerikában például nagy népszerűségnek örvend a Tesla, melyeknek tulajdonosai nem csak otthon, hanem a vállalat saját fejlesztésű töltőin keresztül is tankolhatnak némi villanyt a Model S és Model X-ekbe.

Mára azonban néhány ilyen ponton irgalmatlan sorok alakultak ki, melyek nem fogynak olyan hamar, mint a benzinkúton, hiszen a töltés nem csupán pár percet vesz igénybe. A képek a kaliforniai Mountain View töltőpontnál készültek, ahol cseppet sem kevés teslás várakozik a Supercharger-re.

A tulajdonosok elmondása szerint az egyik legrosszabb időszak a vasárnap, amikor mindenki rájön, hogy a következő munkahétnek már maximálisan feltöltött akksicsomaggal szeretne nekivágni, ezért megrohamozzák a töltőpontokat, melyek kezdetben elegendőnek bizonyultak, mára azonban jellemzően szűkösek. Hamarosan, a Tesla Model 3-ast rendelők is megkapják a magukét és tovább duzzaszthatják a töltőpontra várakozók népes táborát.

