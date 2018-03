A 60-as évek közepén mutatták be a Moszkvában készülő kompakt családi szedánt, mely a Moszkvics 408-as nevet kapta és elődjénél nagyobb tengelytávjával és persze sokkal frissebb, modernebb formájával idomult a korszak divatjához. Az első széria még csinos, kerek lámpákat hordott a széles króm hűtőmaszkján. Az autó nagy népszerűségnek örvendett, még exportra is jutott belőle szép számmal. Finnországban, Norvégiában és Angliában is szívesen fogadták az orosz gépet.

Többet ér, mint az ára – mondta a korabeli hirdetés. 1,4 literes motorja 50 lóerőt teljesít, de ez éppen elég ahhoz, hogy megfussa a 130 km/órát. Mára már szinte teljesen kikoptak az utakról a Moszkvicsok, egyes darabokat pedig múzeumi példányként őrizgetnek, de nem az alábbi darabot. Ez ugyanis szépen karban tartva, de komoly ültetéssel lett egyedibb. Természetesen a kalaptartón figyelő bólogatós kutya sem maradhatott le.