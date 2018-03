Igazi luxuslimuzin a Csajka, mely az orosz autóipar egyik legfényesebben ragyogó csillaga ma is, hiszen a jó állapotban fennmaradt darabok értéke rohamosan növekszik és már az orosz elit is előszeretettel tart ilyen autót a gyűjteményében. Fénykorában ezt csak politikusok és párthoz közel álló emberek tehették meg. A GAZ-13-ast nem lehetett kereskedelmi forgalomban kapni, így valóban komoly érték volt az amerikai stílusú gép.

Ahogyan egyre népszerűbb lett a filmipar, úgy szükségvolt professzionális eszközökre is, ami nem csak a kamerákat és az állványokat jelentette. A gyár ennek megfelelően megrendelést kapott egy kamerakocsi elkészítésére a dinamikus felvételekhez. Például vágtázó lovakat is kiválóan lehetett megörökíteni a Csajka platójáról. Erre a Csajka minden téren megfelelő alapokat adott, hiszen nagy motorja könnyedén mozgatta a súlyos technikát és sima futása miatt a kép is stabil maradt, a hátul kialakított platón pedig bőven akadt hely is. A hátsó ajtókat úgy alakították át, hogy mögöttük praktikus tárolórész nyílt.

Később egyre több igény mutatkozott hasonló autókra, de azokat már olcsóbb típusokból alakították át és a kamerát hurcoló Csajkára már nem mutatkozott akkora szükség, így letámasztották és azóta kiállításokon vesz részt.