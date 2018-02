Aki időnként kalandozik a tévé csatornák között, az biztosan belefutott már abba a műsorba, ahol amerikai raktárakat árvereznek el. Erre akkor kerül sor, amikor már egy jó ideje nem fizeti a bérleti díjat a tulajdonos, melynek számtalan oka lehet. A legtöbbször peresze egy halom kacat lesz a nyertes licitáló jutalma, ami jó esetben fedezi a raktárra elvert összeget, de egyes esetekben igazán nagy fogások is felbukkannak az ilyen helyeken. Itt van például ez a 2009-es évjáratú Chevrolet Corvette Z06, mely kevesebb mint 1200 kilométert futott.

Kicsit koszos, rettentően fekete és enyhén sérült is, ahogyan az az első lökhárítón is látszik, de komoly problémája nincs a sportkocsinak, így egy kis mosás és polírozás után igazán megnyerő a közel 10 éves autó. Az ellenőrzések után az is kiderült, hogy az autó nem lopott, így fel is dobták az Ebay-re, ahol hamar felszöktek a licitek.

2005 végefelé dobta piacra a Chevrolet az egyik legbitangabb Corvette-t, melynek gépházteteje alatt 7 literes V8-as motor található 505 lóerővel, mely azt jelenti, hogy akkoriban nem volt ennél erősebb szívómotor a General Motors kínálatában. A Z06-osban több alumínium elemet használtak, így bő 60 kilogrammal könnyebb lett az alapmodellnél, a súlya 1420 kilogramm. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre a Car and Driver magazin tesztje szerint alig több mint 3,6 másodperc alatt gyorsul. A negyedmérföldes távot 11,7 másodperc alatt futja le, áthaladási sebessége kicsivel 200 feletti.