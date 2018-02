A Speedhunters akadt rá Tokióban erre a látványosan túl régóta magára hagyott Ferrarira, melyen minden év csúnyán meg is látszik. Akár az is hihetnénk, hogy ahol annyira fejlett és szerteágazó az autós kultúra, mint Japánban, egyszerűen nem válhat kidobott négykerekű egyik autóból sem. Különösen, ha az egy olasz sportkocsi. Nem kevés esőzést, égető napsütést és párát élt meg az autó és sajnos ennek következtében nem csak a rozsda ütötte fel a fejét néhány helyen, de a fényezés is minden elemén megviselt, az eblémák sárga színe sem olyan élénk, mint új korában.

Szép lassan megsüllyedt alatta a talaj és a gaz is elkezdte benőni az autót, amit ha továbbra sem vesz gondozásba valaki, akkor apránként visszaveszi a természet. Pedig egy Ferrari 456 GT – bár nem tartozik a legértékesebb olasz gépek közé – de megérhet legalább 10 millió forintnak megfelelő összeget, az igazán keveset futott, kicsattanóan szép példányok pedig ennek duplájáért is gazdát cserélhetnek. A letámasztott példányban bő 40 ezer kilométer van, ráadásul balkormányos. A törődés azonban nagyon ráférne.

1992-től kezdték gyártani a Ferrari 456 GT-t, melynek nevében is benne van, hogy egy nagy teljesítményű, sportos utazóautóról van szó. A formatervért a Pininfarina stúdió felelet, mint akkoriban a legtöbb Ferrariért. Gépházteteje alatt 5,5 literes, 65 fokos hengerszögű, szívó V12-es motor található nagyjából 420 lóerővel, hozzá pedig ebben az esetben 6 sebességes kéziváltó társul. Igazi klasszikus nyitott kulisszával a bézs bőrrel borított beltérben. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 5,2 másodperc alatt gyorsul a közel 1,7 tonnás autó, végsebessége 300 feletti.