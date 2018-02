A sorozat utolsó része néhány napja debütált a hazai mozikban, szóval ezt csak úgy tudjátok megnézni, ha jegyet váltotok rá, otthon nincs rá esély. A csajod garantáltan boldog lesz tőle, te pedig megnézhetsz jó néhány forró lepedőgyűrést legálisan, sőt még egy autós szexjelenet is bekerült a filmbe, amit egy Audi utasterében forgattak.

A hajsza (1994)

Jacket ártatlanul huszonöt évre ítélik rablásért, de megszökik. Túszul ejt egy lányt, és annak autójával, egy E36-os BMW 325iS Coupéval kezd menekülni. A vége az lesz, hogy a lány beleszeret a túszejtőbe és olyannyira nem tud ellenállni neki, hogy menet közben lesznek egymáséi, miközben egy tucat rendőr üldözi őket.

Klasszikus jelent, és valójában egy egész jó film, amiben Charlie Sheen és Kristy Swanson között remekül működik a kémia.

Taxi 1

A filmet valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, az egyik legjobb autós akcióvígjáték, ami valaha született. Ebben a filmben figyelt fel a világ először komolyan Marion Cotillard színésznőre, akibe mindannyian szerelmesek lettünk kicsit.

A fehér, szénné tuningolt Peugeot 406-ban ugyan nem volt szexjelenet (máshol viszont igen), de mivel ez egy hardcore autós film, helye van a listán.

Tolvajtempó

Az egyik kedvenc autós filmem. Nicolas Cage a csúcson, Angelina Jolie pedig bomba formában, nem is volt kérdés, hogy leforgassanak velük egy intimebb jelenetet.

A The Cult Painted On My Heartja pedig tökéletes választás volt a jelenethez.

Titanic

A romantikus filmek non plus ultrája, aminek annyi köze volt az autókhoz, mint a filmben Jacknek a túléléshez, de ez pont elég volt, hiszen megszületett minden idők legromantikusabb autós szexjelenete (nem mi mondjuk, számos külföldi listán benne volt a TOP 3-ban).