A csomagtérfedélen át elérhető kétütemű motor hajtja a hátsó kerekeket és kisebb mint egy Mazda MX-5-ös, közben pedig úgy néz ki, mint egy szépen tuningolt Audi 80 kabrió. Majdnem 60 km/órás sebességgel is képes száguldani, ami így nem tűnhet soknak, de egy gokart méretű járgányban bizony roppant intenzív tud lenni, hiszen egész más a sebességérzet.

1991-ben kapott egy átfogó frissítést az Audi 80-as, erről az utolsó generációról mintázták az apróságot is a videóban. Ilyen autót használt többek között Diana hercegnő is, aki többek között arról is híres volt, hogy sokszor saját maga vezetett és jellemzően nem angol gyártmányú autókkal közlekedett.