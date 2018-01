Versenypályán vezetni és küzdeni azzal, hogy minden kanyarból és egyenesből kihozzuk a maximumot, remek szórakozás. A folyamatos fejlődés és az autó fokozatos kiismerése, a határok keresése pedig egy kis idő után jótékonyan hat a köridőkre. Szinte bármilyen autóval szuper élmény, de ezzel a Porsche Cayman GT4 Clubsporttal egész biztosan zseniális. Már a sima Cayman is közel van a tökéleteshez, a középmotoros sportkocsit sokan a 911-esnél is jobbnak tekintik. A GT4 változat egyike a valaha gyártott legjobb Porschéknak, ezt már csak a kifejezetten pályára felkészített Clubsporttal lehet fokozni, melyből épp aukcióra gurítottak egy darabot.

Első tulajdonosa 2016 áprilisában vásárolta meg, de sosem használta, így csupán 40 kilométer van az órájában. Nem mellesleg jár hozzá egy szett felni, több doboznyi féktárcsa és betét, valamint számos apróság, ami gyorsan fogy, ha az ember kihasználja a Cayman GT4 Clubsport adta lehetőségeket. A GT4 Clubsport nem piskóta, hiszen a 911 GT3 Cup-tól származik az első futóműve és a fékjei, valamint a szívó boxermotorja Carrera S-ből érkezett.

A Cayman GT4 Clubsport ülése mögött 3,8 literes, szívó, hethengeres boxermotor dolgozik, melynek teljesítménye 385 lóerő, maximális nyomatéka pedig 420 Nm. Álló helyzetből 100 km/órás tempóra nagyjából 4 másodperc alatt gyorsul és közel 300-zal is repeszthet egy tetszőleges célegyenesben. Ára újonnan körülbelül 40 millió forint volt, most azonban akár 65-70 millió forintnyi összeget is adhat érte az új tulajdonosa, aki reményeink szerint végre meghajtja a kis versenygépet a legközelebbi pályán.