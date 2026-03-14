A J01-es kódjelű Mini utasterébe huppanva egyértelművé válik a márka kettős küldetése: visszatérni az 1959-es ősmodell puritán dizájnjához, ugyanakkor a fedélzetet teletömni a legmodernebb digitális technológiával.

A Mini a fenntarthatóság jegyében száműzte a valódi bőrt. Az első JCW sportüléseket kiváló oldaltartást biztosító, perforált Vescin műbőr borítja, amelyet a vállrészeken többszínű, kötött textíliával dobtak fel. Visszanézve a 2015-ös Mini Cooper JCW tesztjének képeit feltűnik, hogy annak ülései még állítható combtámasszal, és jobb tartást adó ülőlappal voltak felszerelve, ilyen ebbe a generációba nem jutott.

A műszerfal és az ajtópanelek burkolata meglepő. Nincs műanyag se puha, se kemény: ez a fekete-vörös szövet a strapabíró bútorok világát idézi meg, vörös dekorációs sávokkal, és szintén vörös díszvarrással. Egyedi, látványos megoldás, ami hűen illik a Mini szellemiségéhez. A port, foltokat vonzó felület tisztán tartása kihívás lehet hosszú távon, de a profi autókozmetikáknak nyilván erre a felületre is megvannak az eszközeik.

Az összeszerelési minőség elsőrangú, a beltér masszív, nyoma sincs a régebbi Minik slamposságának, ebben a méretben tényleg kiemelkedő amit ezen a téren felmutat a márka. A puritán műszerfalt két kör uralja, a kormány és a központi kijelző.

Ugye utóbbi a modern Mini ikonikus megoldása volt, a hatalmas tányér, ami kezdetben még kilométeróraként szolgált. Ma viszont egy komplett, és elég szövevényes fedélzeti rendszer fut a a 240 milliméter átmérőjű, hajszálvékony kávájú, nagy felbontású kör alakú OLED érintőkijelzőn.

Parádés megjelenítést tud, mély kontraszt, élénk színek, jó fényerő jellemzi, amit ki is használtak a programozók, a menük vizuális élményt adnak, tényleg egy virtuális térbe kerülünk, amikor elkezdünk barangolni a különféle funkciók között. Néha pedig pont ezért úgy tűnik a szórakoztatási faktor, a megjelenés felülírta a funkciókat.

A különféle kategóriák nincsenek jól elkülönítve, nem egyértelmű hogy honnan hova jutunk a képernyőn jobbra-balra, fel-le lapozgatva. Ritkán használom a hangvezérlést, de itt tényleg jól jött: volt olyan beállítás, amit csak így, rákérdezve tudtam elérni.

Mert cuki a képernyőn ugráló virtuális asszisztens, a Spike névre hallgató angol bulldog, meg a klíma mögött felsejlő Egyesült Királyság zászlaja, de sokszor kaotikusnak tűnik a vezérlés. Néhány beállítást elérni olyan, mintha egy régiségboltban kellene végighaladni focilabdát dekázva. A menő kör alak szembeötlő hátulütője még, hogy a kamera képe nem tudja kihasználni a nagy méretet, és az az Apple CarPlay/Andorid Auto képe is „kicsi doboz” a nagy kerek kijelzőn.

A kormány maga szintén figyelemre érdemes darab, szafaládé vastagságú, már szinte komikusan vaskos, de a funkciók zseniálisan működnek: valódi gombokat kapunk, jól kitapintható formában. Ez az egyedi kialakítás vakon is felismerhetővé teszi a Mini vezetőhelyét, és szinte kényszerít a helyes kormányfogásra, ami nem hátrány, hiszen ez tényleg egy éles, sportos gép.

Kormány mögötti műszereket nem kapott ez a generáció, helyette egy plexire vetített Head Up Display látja el a feladatot: ez nem a legideálisabb, főleg magas sofőröknek szélsőséges beállítással sem mindig látható a vetített kép.

Az a pár gomb ami megmaradt a beltérben csak az élményt szolgálja, jó ellenállással működnek, és arra csábítanak, hogy piszkáljuk őket, az elfordítható gyújtáskapcsoló megtartása nagy pozitívum, egy ilyen autónak az indítása rituálé kell legyen, nem lehet mindent automatizálni. Rakodórekeszekből a legszükségesebbeket kapjuk: az ajtózsebek elnyelik a kisebb palackokat, van egy tároló doboz a két ülés között, két teljes méretű pohártartó, a szokásos telefontöltési lehetőségekkel együtt.

A B-oszlop mögött ahogy azt a külső méretek is sugallják elfogy a varázslat. A hátsó üléssor lábtere és fejtere gyakorlatilag szimbolikus; felnőttek számára hosszabb távon büntetés itt utazni. A csomagtartó mindössze 210 literes, ami a mindennapi bevásárláson túl hamar elvérzik (összehasonlításképp: az Alpine A290 326 litert kínál). Az ülések ledöntésével 800 literesre bővíthető a kapacitás.