Amióta a Civicben nem az első ülés alatt van a tank, mint a 8-ik és 9-ik generációban, nincs már Magic Seat felhajtható hátsó ülőlappal. Ez komoly visszalépés volt, azóta a Civic belső terében az egyszerű használhatóság és a minőségérzet a legmeggyőzőbb az elöl állítható övmagasságtól a kalaptartóig.

Szépek a műszerfali levegőnyílások a kerek rácsozással. A levegőkilépők lamellái finoman mozognak és precíz kattanással zárhatók el, ami ráerősít az általánosan jó minőségi összképre. A légkondi kezelőfelülete annyira eltalált, hogy a finoman forgó gyűrűknél jobban használható klímavezérlést nem tudnánk mondani a teljes mai autóiparból.

A kormányfűtést sem képernyőről kell indítani vagy a menük mélyén fellelni az automatikus indítás ki-bekapcsolását, mert van egy külön gombja a kormányon. A menüt is egyszerűen léptethetjük a kormánykeréken lévő kezelőszervekkel.

Azért van pár baja a belső térnek, többek között az ajtótárolók kis mérete. Sem elöl, sem hátul nincs elegendő hely 1,5 literes flaskáknak, ami fájó botlás a VW konszern alsó középkategóriás autóival összehasonlítva. Malőr a vezeték nélküli töltő lassúsága és az is nagyon kellemetlen, hogy a motor leállításakor elhallgat a rádió és megszűnik a telefon-beszélgetés.

4,56 méteres hosszával a Civic a legnagyobb kompakt autók közé tartozik, a Golf GTE hossza csupán 4289 mm. Ekkora testhez képest a térhasznosítás csak közepes, de a helykínálat elég jó és nagy piros pont jár a hátsó oldallégzsákért, ami ebben a szegmensben ritka figyelmesség.

Szégyen ellenben, hogy 2025-ben még mindig nem működik vezeték nélkül a telefontükrözés, helyesebben az AndroidAuto csak kábellel fut, a Carplay talán wifin is. A modellfrissítés pont arra lett volna jó, hogy utolérje a többieket az autó, például a Daciát, ahol a harmad ennyibe kerülő Sanderóban elérhető ez a szolgáltatás.

Hátul a tolótető ellenére is kedvező a fejtér, nagyjából 185 centiig és a lábtér is kényelmes a saját magamnak beállított ülés mögött. Adott a légbefúvás középről, ami fontosabb annál, hogy csak az első ajtók kemény műanyag héját puhítja felül egy lágyabb bevonat, hátra nem jutott ebből az anyagból. Ázsiai autóban említésre méltó, hogy a vezetőülés háttámláján oldalán is van zseb. A pont az i-n a két USB-C töltő.

Alapesetben 404 literes a csomagtartó. A keresztbe kihúzható kalaptartóroló használat közben meggyőző és könnyű kivenni a kapacitás növelésekor. A csomagteret 1187 literig bővíthetjük, főleg az utóbbi érték szerény a kocsi hosszához képest.