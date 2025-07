Találó a metálfényezés tűzpiros neve, vérbő szín, tele élettel. Az tesztautót M-sportcsomag dobja fel külső-belső elemekkel. A felnik 19-esek, a gumiméret 225/40 R19.

58 fotó

Szemből az 1-est követi a hasonlóan erősen megújított F74-es BMW is az alacsonyra helyezett vesékig mélyre húzott motorházfedéllel. A négyajtós 2-eshez is elérhető a vesék hangulatvilágítása, akárcsak az 1-eshez.

Függőleges nyílmotívumok dobják fel az új hátsó lámpákat a 4-es hátulról szerintem sokkal jobban néz ki, mint elölről. Az orron Ceed- és Focus-vonásokat fedezhetünk fel oldalt pedig az autó hossza nem enged sikkes, kecses sziluettet, a 2-es GC inkább tömzsinek hat az elsőkerék-hajtással meghatározott első túlnyúlás miatt.

Az A-oszlop, a tetőív és a hátsó sárvédő egységet képez, nem lennék a mérnökök helyében, akik a hatalmas oldalpanel préseléséért felelnek. A hokiütő-motívumra kifutó ablakív fekete betétjében itt is leolvasható a széria jele, a 2-es.

Két centivel hosszabb lett a 2-es Gran Coupé az LCI aka modellfrissítés után, a magasságnövekedést a nagyobb felnik okozzák. A hosszúság most 4546, a szélesség kereken 1800, a magasság 1445. A tengelytáv változatlanul 2670 mm.

Legjobb esetben 0,25 a típus alaktényezője, ami egykor rekordot ért a szériaautók között a Lexus LS 430-nak és a 3 literes Audi A2-nek. A cw-érték ahhoz képest pláne jó, hogy a kétajtós, hátul hajtó kupé alaktényezője vastagon 0,30 feletti.

Az autóhoz odaérve vagy a kocsitól elsétálva automatikusan nyitnak-zárnak az ajtók, ez is annyira jól működik a BMW autóiban. Elöl és hátul is keret nélküliek az oldalablakok, a fillérfaragók megspendírozták ezt a drágább, igényesebb és főleg kupés hangulatú megoldást még a legkisebb Gran Coupénak is.