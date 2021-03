MFA II-ként ismert a mai kompakt Mercedesek technikája. A Modular Front Architecture (moduláris elsőkerekes építőkészlet) 2. generációja adja a modellcsalád alapját az A-osztálytól a B egyterűn és a CLA-n keresztül a GLA és GLB aszfaltterepjárókig. A 2-es generációban fejlettebb a 4×4-es rendszer, a padlólemez hordozhat eltérő nyomtávú és tengelytávú autókat és részben villamosított vagy teljesen elektromos hajtások befogadására is képes az EQA-ban.

Érdemes lehasalni a tesztelt Mercedes CLA 250e alá, mert akadnak ott meglepetések. A kipufogócső az első ülések vonalában végződik, de nem spórolásból. Azért kellett ezt kifundálni és a középalagútban elhelyezni a hangtompító dobot, hogy több hely maradjon az akkucsomagnak, minél csekélyebb mértékben szűkítve a csomagteret.

Mivel a kipufogócső nem oldalra, hanem lefelé mutat, megálláskor, piros lámpánál a motort mindig le kell állítania az automatikának, még hidegen is. A térkihasználást javítja a független helyett egyszerűbb, olcsóbb és kompaktabb, csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű is. Az akkucsomag indokolta a tank elhelyezését is a hátsó futómű üregében, hogy a hátsó ülések alatt is maradjon hely a celláknak.

75 kW (102 lóerő) az állandó mágnesű elektromos motor csúcsteljesítménye. A villamos gép a nyolcfokozatú, duplakuplungos automata váltót kiegészítő hibrid hajtófejben található (eredetiben Hybridtriebkopf). A villanymotor forgórészébe integrált kuplung szabályozza a külön benzines és az önálló elektromos üzemet valamint a közös hajtást mindkét motorral. Ezzel az olajos tengelykapcsolóval lehet szétválasztani a motorokat.

Érdekes, hogy a benzines motort kemény fagyban is a hibridrendszer hajtó villanymotorja indítja be. A keresztmotoros plug in hibrid Mercedesekben nincsen a lendkerék fogaskoszorújára ható, 12 voltos önindító, mint a hosszmotoros hibridegységben, amit a GLE 350e-ben teszteltünk.

A villanymotor is az első kerekeket hajtja, nincs a BMW és a MINI megoldásához mérhető elektromos összkerékhajtás. Aki 4×4-es CLA-t szeretne, a 200 jelű benzinest választhatja ugyanezzel a benzines motorral.

Az OM608 kódjelű, 1461 köbcentis Renault-dízel már nem rendelhető a kompakt Mercedesekhez, a 180d-ben utóda keresztmotoros (quer) beépítésre tervezett verzió a Mercedes saját kétliteres motorjából, az OM654q.

Tesztautónk benzinese viszont a Dacia-Nissan-Renault-modellekben is meggyőzően működő M282 részecskeszűrővel. Az 1332 köbcentis, 16 szelepes, közvetlen befecskendezéses négyhengeres 160 lóerős, 250 Nm nyomatékkal. A villanymotorral együtt 218 LE a rendszerteljesítmény és 450 Nm a hajtásrendszer nyomatékmaximuma.

Ezzel a bőséges erővel 100-ig 6,9 mp a gyorsulás (a C118-as, négyajtós CLA-é 6,8 másodperc) a végsebesség 235 (240) km/óra. Itthon sajnos nem tudtuk megmérni, hogy az akkuk lemerülése után a 160 lóerős benzines ezt képes-e egyedül tartani. Ha igen, minden tiszteletünk az aerodinamikai mesterműért. A villanymotoros végsebesség 140 km/óra.

Hibrideknél mindig kényes kérdés a vontatás, ami itt cseppet sem aggasztó, sőt! Nem egyszerűen vontathat az autó, hanem 1,6 tonnás fékezett utánfutót akaszthatunk mögé.