Mindössze hetekkel azután, hogy frissítette az alighogy bemutatott 1-es sorozatát, a BMW nem hagyta érintetlenül az öt évvel ezelőtt debütált 2-es Gran Coupét sem.

Nem intett búcsút a gyökereinek, de a generációváltással úgy rajzolták át a kompakt méretű sportos limuzint, hogy a sportos és az elegáns vonásaiból se veszítsen. A széles vesék a LED-es fényszórók alatt kaptak helyet, az első lökhárító nagyméretű légbeömlője látszólag szinte súrolja az aszfaltot, míg hátul elválasztották egymástól a lámpatesteket. Aki pedig még stílusosabbá akarja tenni az autó orrát, a hűtőrácshoz opcionálisan rendelhető kontúrvilágítással megteheti.

A képre kattintva galéria nyílik:

300 lóerővel újít a BMW limuzinja 1 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 2 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 3 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 5 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 6 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 7 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 9 /10 Fotó: BMW Fotó: BMW Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A bajorok újdonságában az alapfelszereltség részévé vált a bőrmentes utastér. A feláras Veganza/Alcantara kárpitozás esetében a műszerfal kontrasztvarrásait kézzel készítik el. Új, kényelmesebb üléseket terveztek a 2-es Gran Coupéba, továbbá az utasok védelmében az első ülések közé interakció-légzsák került.

Amellett, hogy az automata sebességváltó újratervezett előválasztó kapcsolót kapott, a vezetéssegítő rendszerek tárháza is bővült. Most már a belépő szintű modelleknél is elérhető a frontirányú ütközésre és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a kiszállás-figyelmeztető funkció, a sebességhatár-kijelző, valamint a tolatássegéddel dolgozó parkolóasszisztens. Frissült az infotainment rendszer is, mégpedig a BMW 9.0-s operációs rendszerével, ami főleg az utastéri játékélmény terén szolgál újdonságokkal.

A karosszéria az első nemzedékhez viszonyítva nemcsak merevebb vázat kapott, de 20 milliméterrel hosszabb és 25 milliméterrel magasabb is lett. A 4546 mm hosszú, 1800 mm széles, 1445 mm magas, illetve 2670 mm tengelytávolságú BMW-karosszériák három-, illetve négyhengeres erőforrásokat rejtenek. Az új 2-es Gran Coupé motorválasztékában a legfontosabb változás, hogy eltűnt belőle a benzines modelleket korábban jelölő „i” betű, viszont érezhetően erősebb hajtásláncokból áll, amiket egytől egyig hétfokozatú, duplakuplungos automata váltókkal szereltek.

A mild-hibrid hajtású 220 Gran Coupé orrában egy 1,5 literes, 156 lóerős motor dolgozik, ugyanakkor – a 48 V-os elektromos rásegítéssel együtt – valójában 170 lóerős teljesítményről beszélhetünk, mellé 280 Nm-es nyomaték párosul. 0-ról 100-ra 7,9 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége eléri a 230 km/órát.

A csúcsteljesítményt az összkerék-hajtású M235 Gran Coupé képviseli, melynek 2,0 literes, négyhengeres motorjában nem kevesebb, mint 300 lóerő lakozik. Ezt 5750-6500/perc közötti fordulaton adja le, míg a maximális, 400 Nm-es nyomaték 2000-4500-as percenkénti fordulatszámon érezteti a hatását. Számára a 0-100-as sprint mindössze 4,9 másodperc vesz igénybe, de a sebességmérő mutatója akár 250 km/óráig is felkúszik.

Ami a dízelmotoros változatokat illeti, a 218d Gran Coupé 2,0 literes, négyhengeres motor hajtja, 150 lóerős teljesítményt és 360 Nm-es nyomatékot biztosítva. Álló helyzetből 8,4 szekundum alatt kapaszkodik fel 100 km/órára, míg a felső határ 226 km/óránál található.

A 220d Gran Coupé esetében ugyanez a hajtás már 163 lóerőt vonultat fel, ezen kívül megkapta a 48 V-os elektromos rásegítést, ami pluszban még 20 lóerőt és 55 Nm-t jelent, 0,4 másodperccel jobb gyorsulást eredményezve.

Mint azt a bajor márka a szerdai közleményében jelezte, a típus második generációját 2025 márciusában kezdik el bevezetni a nemzetközi piacra.