Kétféle változatban készül az MHero, az egyik tisztán elektromos, a másikban pedig egy hatótávnövelő benzinmotornak is jutott hely, ami az autó mozgatásába közvetlenül nem segít be, csak elektromos áramot termel. Az elektromosban 4 villanymotor dolgozik, míg a benzinmotorosban három villanymotor található. A tisztán elektromos – BEV – erősebb, ez 1080 lóerős és 1400 Nm a maximális forgatónyomaték, míg a hatótávnövelős – REV – „csak” 800 lóerős, 1050 Nm nyomatékkal.

Akkumulátorból 142,7 kWh-s az elektromosé és 65,9 kWh-s a REV kivitelé. Utóbbihoz 84 literes üzemanygatartály is tartozik, amivel a gyár szerint akár 1000 kilométert is képes megtenni az autó. Normál esetben 4,2, rajtautomatikával 3,7 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet az elektromos és 6 másodperc alatt a benzinmotorral emgtámogatott MHero.

A különféle terepprogramok mellett három elektronikus differenceiálzár segíti a terepjárást, amihez a legfeljebb 10 fokos szögben elforduló hátsó kerekek is nagy segítséget jelentenek. Ezek – tudnak egy irányba és ellentétesen is fordulni – segítségével 5,1 méter sugarú körben képes megfordulni az autó, és kúszó üzemmódra is képesek – ilyenkor rák módjára féloldalasan poroszkál az autó.

Európában még nem elérhető hhozzá egy drón alapó rendszer is, ami a jármű körüli 8000 nm-t képes szemmel tartani, ha barátságtalan népek felségterületén kíván táborozni a tulajdonos. Emellett éjellátóval is fel lehet szerelni az autót, amikor az éj leple alatt haramiák látogatásától is tartani kell. Persze a tábor energiaigényét is képes kielégíteni az autó, csak csatlakoztatni kell a két elektromos rendszert.