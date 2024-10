Röviden – Audi RS 4 Avant 25 Years Mi ez? A 2017-ben bemutatott RS 4 Avant generáció utolsó kiadása, ami az 1999-ben debütált első RS 4-et ünnepli. 470 lóerős V6-os motorral, quattro hajtással, kombi karosszériával és klasszikus sárga fényezéssel. Mit tud? 3,7 másodperc alatt 0-100-ra gyorsulni és 300 km/h-val száguldani. Mennyibe kerül?

Az RS 4 Avant már nem kapható, így az ünnepi érhető csak el a kombiból kb. 56 millió forinttól. Kinek jó? Mindenkinek, aki egy brutálisan gyors kombit keres.

Ingolstadt az Audi szíve. Nem mindig volt ez így, az Auto Unionból megalakult Audit 1949-ben költöztették Bajorország szívébe. Főként a lokáció volt a fontos, de Münchent már bevette a BMW, Stuttgartban a Mercedes uralkodott, de a terület autóipari szempontból mégis fontos, így esett a választás Ingolstadtra. Ekkor még nem kötötte ide a márkát igazán semmi, most azonban tulajdonképpen a fél várost az Audi gyáregysége és épületei alkotják.

Ide érkeztem, hogy az új RS 6 GT-vel és az RS 4-gyel tegyem meg az első próbaköreimet. Kicsit szürreális hogy a márka legfontosabb sportmodelljei között most két kombi áll, de itt, a Forum melletti főtéren, ami az Audi gyári múzeuma, tökéletesen mutatnak ketten. Szétszaggatja őket az erő már álló helyzetben is, szikrázik az Imola sárga fényezésű RS 4, ennél vonzóbb nem is lehetne, de ez itt nem minden.

300-zal döngető sárga villanás – Audi RS 4 25 Years 1 /32 Egymás után vezettük az Audi RS6 GT-t és a 25. évfordulós Audi RS4 Avantot Egymás után vezettük az Audi RS6 GT-t és a 25. évfordulós Audi RS4 Avantot Fotó megosztása: 2 /32 470 lóerőre húzták a V6-ost, 3,7 másodperc a 0-100, 300 km/h a max sebesség 470 lóerőre húzták a V6-ost, 3,7 másodperc a 0-100, 300 km/h a max sebesség Fotó megosztása: 3 /32 Karbonszálas műanyag elemeket is kapott kívülre Karbonszálas műanyag elemeket is kapott kívülre Fotó megosztása: 5 /32 LiDar és karbon megférnek egymás mellett LiDar és karbon megférnek egymás mellett Fotó megosztása: 6 /32 Kovácsolt alumínium felnik, hatdugattyús fékek, kerámia tárcsák Kovácsolt alumínium felnik, hatdugattyús fékek, kerámia tárcsák Fotó megosztása: 7 /32 Az Imola sárga fényezés a legjobb hozzá Az Imola sárga fényezés a legjobb hozzá Fotó megosztása: 9 /32 Összesen 2 centivel lehet alacsonyabb egy "mezei" RS 4 Avantnál Összesen 2 centivel lehet alacsonyabb egy "mezei" RS 4 Avantnál Fotó megosztása: 10 /32 A sárvédő domborítások miatt messziről gyanús, hogy nem sima A4 kombi A sárvédő domborítások miatt messziről gyanús, hogy nem sima A4 kombi Fotó megosztása: 11 /32 Új állítható rugóstagokat kapott Új állítható rugóstagokat kapott Fotó megosztása: 13 /32 Fekete kiegészítőket kap, a fényezés lehet Nardo szürke vagy fekete is Fekete kiegészítőket kap, a fényezés lehet Nardo szürke vagy fekete is Fotó megosztása: 14 /32 A lámpák közötti fekete elem csak az ünnepi kiadásra kerül rá A lámpák közötti fekete elem csak az ünnepi kiadásra kerül rá Fotó megosztása: 15 /32 Quattro hajtásában sport differenciálművet találunk Torsen rendszerrel és egyedi futómű elemeket Quattro hajtásában sport differenciálművet találunk Torsen rendszerrel és egyedi futómű elemeket Fotó megosztása: 17 /32 Rendelhető hozzá limitált kiadású verseny kesztyű Rendelhető hozzá limitált kiadású verseny kesztyű Fotó megosztása: 18 /32 Ilyen órája csaka zoknak lehet, akik limitált kiadású RS 4-et vesznek Ilyen órája csaka zoknak lehet, akik limitált kiadású RS 4-et vesznek Fotó megosztása: 19 /32 Méhsejt mintás Alcantara huzatú kagylóüléseket kap Méhsejt mintás Alcantara huzatú kagylóüléseket kap Fotó megosztása: 21 /32 Több helyen is mutatja a modell nevet Több helyen is mutatja a modell nevet Fotó megosztása: 22 /32 Sportos a belső, minden fekete, sötét, a varrások sárgák Sportos a belső, minden fekete, sötét, a varrások sárgák Fotó megosztása: 23 /32 1999-ben mutatták be az első RS 4-et 1999-ben mutatták be az első RS 4-et Fotó megosztása: 25 /32 Az Imola sárga fényezést az eredeti modell miatt kapta Az Imola sárga fényezést az eredeti modell miatt kapta Fotó megosztása: 26 /32 Az első RS 4 motorja 2,7 literes V6-os 380 lóerővel, az új 3,0 literes 470 lóerővel Az első RS 4 motorja 2,7 literes V6-os 380 lóerővel, az új 3,0 literes 470 lóerővel Fotó megosztása: 27 /32 Mindkettőben a raliban fejlesztett és finomított quattro hajtás dolgozik Mindkettőben a raliban fejlesztett és finomított quattro hajtás dolgozik Fotó megosztása: 29 /32 A Recaro kagylóülések 2000-ben is felárasak voltak, de fantasztikusan néztek ki A Recaro kagylóülések 2000-ben is felárasak voltak, de fantasztikusan néztek ki Fotó megosztása: 30 /32 Az Alcantara huzat sárgában elég perverz Az Alcantara huzat sárgában elég perverz Fotó megosztása: 31 /32 Alcantara a komány bevonata és természetesen hatfokozatú a kézi váltó Alcantara a komány bevonata és természetesen hatfokozatú a kézi váltó Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ha körülnézek, üvegépületek falain csillan vissza a sárga fényezés. A Forum üvegei mögött az Audi sporttörténelmének jelentős darabjai figyelnek minket, pár méterrel odébb egy hasonlóan sárga R8 sejlik át az üvegen, ha megfordulok, akkor pedig egy átlátszó garázsajtó mögött két R8 versenyautó és egy azonos sárga kombi figyel. Egy pontosan 24 évvel ezelőtti RS 4, az első, amit most ezzel az újjal ünneplünk.

380 lóerős szexi kombi

Máig furcsának tűnik az ötlet, hogy a 90-es évek elején nem valamilyen kupéval kezdte meg az Audi a RennSport modellek sorát, hanem egy kombival. Korábban a 80-as Coupé volt a legütőképesebb Audi, utódja mégis egy kombi lett, az RS 2, aminek öthengeres motorját a Porsche hangolta és a Stuttgartiak is gyártották az autót, miután az Audi nem tudott elég gyártási kapacitást fordítani egy olyan modellre, aminek nem volt garantálható a sikere.

Az RS 2 viszont hatalmas rajongótábort épített, így ugrunk az időben 1999-re, amikor megérkezett az utód, a B4-es A4-ből épült RS4. Keményebb ültetett futómű, erősebb fékrendszer, szélesített sárvédő ívek és teljesen egyedi lökhárítók kerültek rá. Teljesen mindegy, milyen színt kapott, messziről feltűnően más volt, sportos, szexi, döbbenetesen vonzó, és még ma is az. Ahogy belépek a csarnokba és megpillantom a youngtimer sportkombit rendesen megremegnek a lábaim.

Ebben ráadásul a feláras kagylóülések figyelnek, amikre az akkor még különlegesebbnek mondható Alcantara huzatot a külsőhöz passzoló sárga színben húzták fel. Alcantara a kormány borítása is, elképesztően vonzó és különleges, versenyautós hangulatú így az RS 4 még úgy is, hogy 390 liternyi csomagteret cipel maga mögött.

Az RS 2-höz képest házon belül végezték a futómű és a fékrendszer fejlesztését, de a motort ebben az esetben is még másra bízták. A Porsche helyett azonban a brit Coswoth-hoz szállították a 2,7 literes motorhoz készült blokkokat. Teljesen egyedi alumínium ötvözet hengerfejek készültek hozzá a gyárihoz képest nagyobb átmérőjű szívó és kisebb kipufogó szelepekkel. Két BorgWarner K04-es turbó küldi a friss, hűtött levegőt az égésterekbe, a motor és a hatfokozatú váltó olajának hűtéséről is külön hűtőkörök gondoskodnak.

Végeredményként 380 lóerőt hoztak ki a 2,7 literes duplaturbós motorból 7000-es fordulatszámnál és mellé 440 Nm nyomatékot 6000-nél. 4,9 másodperc alatt katapultált nulláról 100 km/h-ra, ami az ezredfordulón bődületesen jó teljesítmény volt. Ma szikrázóan frissen mutat a bemutatóteremben és elképesztően izgatja a fantáziámat, milyen lehet egy ilyennel rendesen menni. De egyelőre „csak” az újhoz volt szerencsém, ami a 25 évvel ezelőtt bemutatott modellt ünnepli.

Tökéletes újjászületés

Még éppen jókor foglalkozott ezzel a témával az Audi, a jelenlegi RS 4 generáció idén kifut, és még nincs hír az új generációról, azt sem tudni egyelőre, hogy hasonló formában lesz-e még ilyen. Ehhez a 2017-ben bemutatott, még régimódinak nevezhető modellhez nyúlt az Audi, hogy a 25. évfordulót ünnepelje.

Kevés külső változtatást végztek az RS 4 Avanton , az egyik legfontosabb, hogy a 250 darabban limitált kiadás elérhető az eredeti Imola sárga színben, meg feketében és Nardo szürkében is, de bízzunk benne, hogy a sárgából lesz több. Fekete kiegészítőket kap, amik között egy apró érdekesség a két hátsó lámpa közé került díszléc, ez csak a limitált modellre kerül rá. Elég apróság, de érdekességnek nem rossz.

Fantasztikusan jól kiemeli ez a fényezés az RS 4 jellegzetesen szélesített sárvédőit, alattuk pedig a 20 colos kovácsolt alumínium felnik messziről is ritka látványosak. Kontúrfestést kaptak, a küllők oldalait nyersen hagyták, így a megmunkált fém felületen még érdekesebben csillan meg a napfény. Lehet hozzá feketét is kérni, vagy mindkettőt, az opciós listán szerepel egy plusz szett felni pályára alkalmas Pirelli P Zero Trofeo RS gumikkal.

10 milliméterrel fut alacsonyabban egy „mezei” RS 4 Avantnál, ez az állítható rugóstagoknak köszönhető. Ennél még 10 milliméterrel lehet lejjebb állítani – ennyit bírnak a kerékjáratok anélkül, hogy beleérnének a gumik – de csak kézzel, vagyis profi műhelyre vagy szerelőcsapatra van hozzá szükség. Így összesen 20 milliméterrel ülhet lejjebb egy nem limitált szériás kivitelhez képest.

Kagylóülések, egyedi óra

Ha megnézzük a 24 éves modellt (2000-es gyártás) és a 25 éves évfordulót ünneplő modell belsejét, azonnal látszik, hogy ma már nem annyira bevállalós az Audi. A teli sárga üléskárpit helyett be kell érnünk sárga varrású Alcantara kárpittal, ami még mindig rendesen minőségi, de egyértelműen nem annyira funky. A méhsejt mintázatú varrás a 25 Years kiadás sajátja, az egyedi belső alkatrészek sora viszont itt teljesen kiapad.

Alcantara bevonatú kormány helyett perforált bőr volánt kap, amire egy pillanatig nem lehet panasz, hiszen precízen formált, tökéletesen kézre áll, így az sem probléma, hogy ma már nincs kézi váltó opciósan sem. Hiszen már csak a teljesítmény miatt sem célszerű elengedni a volánt egy kézzel, de a formázása is késztet arra, hogy két kézben tartsuk végig vezetés közben.

A középkonzol matt feliratozása jól mutatja, hogy mi a totálisan nulladik autót, vagyis a széria előtt összeszerelt tesztpéldányt kaptuk – szemben az RS 6 GT-vel, ami a 125. példány volt. Mivel sportautóról beszélünk, a súly alacsonyan tartása miatt a karbonvázas ülésekben nincs motoros mozgatás, de szellőztetés sem. Kézzel kell mozgatni őket, jó esetben pedig ez tökéletesen elég, hiszen a tulajdonos személyre szabja átvétel után, és onnantól neki tökéletes lesz.

Számos ponton varrta fel az Audi az RS 4 logót az ünnepi modell belsejében oda, ahol az alapkivitelekben nem jelenik meg. Ilyen például a szőnyeg minden lábtérben, ami nem tűnik fontosnak, de érdemes figyelni rájuk. Apró történelmi visszatekintésként a digitális műszeregységben fehér számlapos kilométeróra és fordulatszámmérő is választható, ilyen volt az 1999-ben debütált RS 4-ben is.

Ezeken túl, aki igazán egyedire akarja szabni a csomagot, megrendelheti a limitált kiadású karórát és verseny kesztyűket. A kronográf óra számlapja karbonszálas műanyag, a szíja fekete bőr sárga szegéssel, ezzel több ponton is utalva az RS 4-re. A kesztyűk szintén feketék sárga varrással, önmagukban nem feltétlenül lennének érdekesek, ebben a formában viszont csak azok vehetik meg, akik 25. évfordulós RS 4-et is vásárolnak, így mindenképpen limitált kiegészítőkről beszélhetünk.

Ezeken az apróságokon túl az Audi RS 4 25 Years kiadás minden beltéri felszereltsége és paramétere teljesen megegyezik az eddig is elérhető RS 4 Avantéval. Vagyis a hátsó üléssor három felnőtt számára is használható méretű, a csomagtartó pedig 495 literes.

Plusz 20 lóerő, komolyabb futómű

3,0 literes V6-os biturbó motorjával az új RS 4 Avant könnyedén megidézi a negyedévszázados elődjét. Nyolcfokozatú ZF váltójával már kevésbé, de alap esetben 50-50%-os quattro hajtásával annál inkább igaz rá. Ehhez az Audi Sport által fejlesztett és finomhangolt, az RS 4-hez külön szoftverrel felvértezett Torsen rendszerű hátsó differenciálmű is jár.

Kap azonban plusz erőt a motor, 20 lóerővel 470 lóerőre emelték a V6-os teljesítményét és 600 Nm nyomatékra, amit 2000-5000-es fordulatszámig képes prezentálni. A teljesítmény-növeléssel 4,1 másodpercről 3,7-re javult a 0-100-as sprintideje az RS 4 Avanthoz képest és 300 km/h-ban limitálták a csúcsteljesítményét – ez egyébként az ünnepi modellel együtt megjelent, nem limitált szériás RS 5 Sportback performance-ra is igaz.

Futóműve elöl MacPherson, hátul multilink, amit új coiloverekkel (rugóstagokkal) tettek személyre szabhatóvá. Ezek alapból 10 milliméteres ültetést adnak, de kézzel még 10 milliméterrel állíthatóak lejjebb. Ezzel a kerékdőlés is változott, így feszítettebb tempónál jobb a tapadás. 20 colos kovácsolt alumínium felnijeire alapból Pirelli P Zero Corsa abroncsokat húznak, mögöttük elöl 375, hátul 330 milliméteres tárcsákra harapnak a féknyergek.

Ez a V6-os horzsol és mély sebet hagy

Bármennyire tűnik légiesnek a láthatósági sárga fényezésével, az ünnepi kiadás mégis rettentően súlyos jellem. Már csak ahogy beindul az „Audi főtéren” mindenki összerezzen tőle. Az őszbe fordult fák sárguló levelei hullani kezdenek, a Forum üveg falán megremeg az Imola sárga csillanás, a járókelők pedig közelebb lépnek, mert ezt látni, hallani, érezni akarják.

De nem érezhetik annyira, mint én a karbonvázas sportüléseken keresztül. Piszkosul bizsereg az egész autó, miután megnyomtam a start gombot. Még jobban, mint az RS 6 Avant. Az RS 4 hathengerese egy jóval drámaibb előadás, tőlem és a nézelődőktől is több figyelmet kér, ezzel az autóval nem indulhatók el csak úgy, feltűnés nélkül, ez maga a feltűnés.

Pattogunk a díszkövön, mint Bíró Ica fénykorában, az új coiloverek kemény hatással voltak a komfortra. Lehet, hogy az RS 6 utáni kontraszt miatt ennyire feltűnő, de ez itt kérem, irgalmatlanul közvetlen. Karcos, harákolós, kelti a feltűnést, ha a sárga fényezéstől nem nézne minket amúgy is mindenki, majd a hangja miatt fog.

Jól szól a V6-os, amit lehet, kihoztak belőle, hogy élvezhető legyen. Ez tuti szándékos, egy V6 ennél tud kifinomultabb lenni, ez itt viszont az a srác a buliban, aki, ha késve érkezett is, berúgja az ajtót és ő üvölti a leghangosabban, hogy „Most indul a buli, csírák!”. És nem hazudik, innen csak fokozódik a hangulat.

Élesednek a reakcióim, feszülnek a mozdulataim, lazulásnak itt nincs helye. A gázreakció könyörtelen szeleteléssé állítja össze a motor erejét, a newtonméterektől ráfeszül a kezem a luggatott kormányra, az erőtől a tarkóm a fejtámlára és csak süvítünk bele a bajor szerpentinekbe. Keményen osztja a fokozatokat a nyolcas automata, itt nincs bénázás, mindenki tudja a dolgát, mint egy tisztességes hadgyakorlaton.

Bele feszül a kanyar ívébe, miközben a kormányzás könnyed és éles. Kicsit játszok vele, pumpálom a gázt, próbálgatom a kormányt, de nincs mocorgás, csak a gyorsulás. Jól adagolható a fék, tökéletesen a gáz, a fara nem tör ki, bármennyire is kergetem, űzöm, mintha sínen húznák. Gyorsak vagyunk, szemtelenül gyorsak, de amint kiegyenesedik az út, már nem élvezet nyomni neki. Az RS 4 arca akkor a legjobb, amikor kanyarban bizonyíthat, így egyenesben pihenünk, de amint görbül az aszfalt, kezdődhet a visszagangolás.

Kiváló szórakozás ez, ami elfeledteti, hogy egy családi autót cipelünk magunkkal a karbon ülések mögött. És ez az egész szépsége is. Pont ugyanúgy viselkedik, mint egy RS 5 kupé, csak közben rendesen használható is egyben, ha arról van szó. Akár az első, akár a második RS Audiról beszélünk, mindig ugyanaz az eredmény: lenyűgöző, hogy ilyen teljesítményt egy családi autóban képzelt el az Audi, és meg is csinálta.

Az ünnepi kiadással egy egész jó csemegét dobott piacra a márka, ami az RS modellek rajongóinak lesz igazi csemege. Az is biztos, hogy önmagában csak egy tökéletesített RS 4 Avant, akkor szól igazán nagyot, ha a 25 éve bemutatott változat mellett állhat a garázsban. Ha mindkettő sárga, az a legszerencsésebb helyzet.

Miután az RS 4 Avant már nem rendelhető, így listaára sincs. Legutoljára 46,6 millió forinttól lehetett rendelni RS 4 Avantot, ehhez képest pedig az ünnepi kiadás ára 56 millió forint, amiben főként a limitált kiadás felárát, az erősebb motort és a 300 km/h-ra kitolt végsebességet kell megfizetni. Szép búcsú ez a modelltől, reméljük, nem végleg.