Ötletes, egyedi és igényes tér fogad a MINI Countryman harmadik generációjában. Az elektromos modellekből a nagyfeszültségű akku helyigénye miatt hiányzik, de a belső égésű motorokhoz változatlanul rendelhető a belső tér leghasznosabb megoldása, a hosszirányban állítható üléspad.

13 centink van átszabni a hátsó lábtér és a csomagtartó arányait egymás között. Leghátra tolt üléssel az átlagnál jóval magasabb emberek is elférnek egy nyurga vezető mögött, mert a fejtér is egészséges. A hátsó üléstámla hat pozícióban rögzíthető, 12 fokos szögtartományon belül. Elöl majdnem három, hátul 2,5 centiméterrel nőtt a tér könyök- és vállmagasságban.

Valódi szélvédőre vetett kijelző helyett az autó műanyaglapra vetíti az információkat a látóterünkbe. Az elődben ugyanígy polikarbonát felület fordult ki a műszerfal tetejéből a fejmagasságú kijelzőhöz.

Eredetileg a fejlettebb HUD volt a cél, de az nem valósítható meg a meredek szélvédővel. Az igen meredek szögben álló üveghez a stílus megtartása miatt, esztétikai okokból ragaszkodott a MINI.

Mivel nincs már kézi váltós Countryman, az ülések közötti tér átalakulhatott rakodóhelyekké. A legjobb a szíj meghúzásával nyitható dobozka, tetején a könnyen tisztíthatónak ígért szövetborítással.

Ötletes a középkonzolon a klasszikus billenőkapcsoló-sor az újragondolt verzióban. A motor indításához és leállításához mostantól el kell fordítani a középső kapcsolót, nem fel-le nyomni.

Kár, hogy az első kartámasz hosszirányban állítható ugyan, de alatt az egész instrumentumban nincs semmilyen rakodóhely. Valószínűleg elvette a teret a hátsó utasokhoz itt elvezetett hűtés és fűtés, ami sokkal fontosabb, mint még egy üreg.

Alig nőtt a csomagtartó, a hossznövekedésnek csak egy része jelenik meg a térkínálatban. Eddig 450-1390 literes volt a hely, mostantól 460-1450 literes a csomagtartó, az összkerekes modellekben is. A jó térkihasználás más, a SEAT Ateca jóval rövidebb, hossza 4381 mm, csomagtere mégis 510 literes.

Nagyon otthonos az ajtók és a műszerfal szövetborítása. A textil alapanyaga teljes egészében újrahasznosított poliészter. Az autón belül és az ajtókon is színátmenetes a minta, a kipróbált MINI Countrymanban a hátsó világosbarna és a műszerfali kék váltotta egymást. Ez a megoldás azzal jár, hogy az első ajtóborítás úgy néz ki, mintha a nekem nagyon tetsző kéket összefröcskölték volna barna festékkel.

Nem vették át az uralmat, de előretörtek a belső térben a BMW-kapcsolók. Az elődben az ablakemelő és az ülésállítás gombjai is egyediek voltak, amire a harmadik generációban már nem áldozott a BMW. Egyedi maradt viszont a kilincs, ami továbbra is függőleges. Jellegzetesek a függőleges levegőrostélyok is a műszerfalon és persze a kerek műszeregység, amit kiteljesítettek a tervezők.

Mostantól ugyanis az egész egy kerek érintő kijelző. Az autóipar legnagyobb kerek OLED-monitorának képátlója 9,5”, ami 240 mm. A háttere az üzemmódokkal, hangulatokkal együtt változik. Van klasszikus vajszínű hátlap, létezik nyugodtabb és sportosabb design is. Gokart, Core, Green, Vivid, Timeless, Balance, Personal és Trail beállítás választható a középkonzoli kapcsolóval. Az üzemmódváltásokat hangjelzés kíséri, a Gokart mód aktiválását például egy vidám kurjantás, de akit ez idegesít, a menüből kikapcsolhatja.

Furcsa, hogy a képernyő két peremén az oldalankénti hőmérséklet-állítás piros-kék csíkján végighúzva az ujjunkat nem közvetlenül a klímát állítjuk, hanem csak az a felület jön elő, ahol ezt plusz egy lépéssel bonyolítva megtehetjük. Az autóhoz tartozó AirConsole alkalmazással a telefonunk lehet a controller és a kerek felületen futhatnak a kocsihoz elérhető videójátékok.

Számomra a legjobb gag az óracsoportban, amikor bakelitlemezzé válik az egész felület és scratchelhetünk rajta. Ezek miatt is lehet annyira szeretni ezt az autót, amely úgy tud nagyon praktikus, állítható üléspados, egészséges csomagterű családi autó lenni, hogy a méret- és súlygyarapodásban nem savanyodott be. Vezethetősége sem, de erről kicsit később.