Ezért nagy kár üldözni a dízelautókat

2692 mm a tengelytávolság, aminél kevesebb is elég tud lenni tágas hátsó lábtér kialakításához, de ez itt nem sikerült. A hosszirányban állítható hátsó üléspad elsősorban azért hasznos, hogy a lábteret megnöveljük, nem azért előnyös, hogy a csomagtartót bővíthessük. Magas emberek mögött előrehúzott üléssel alig maradna hely a hátul ülők lábának. Míg a helykínálat csak közepes, az enteriőr hátul is szép, és adott a légbefúvás is középről.

Térkínálatban nem, minőségérzetben viszont igen jó az utastér. Igazán szép a digitális óracsoport és középső érintőképernyő, grafikájuk és felbontásuk is prémiumtermékhez illő. Mindaz, ami itt az ívelt kijelzőtől az ülések Vernasca-bőrkárpitján át az igényes műanyagokon keresztül a nyílt pórusú, eukaliptusz fabetétekig körülvesz bennünket, egy jóval nagyobb BMW-ben is megállná a helyét.

Ugyanez áll a szélvédőre vetített kijelzőre, nagyon éles a képe és funkciói is gazdagok. Kár ebben a nemes környezetben a Teslákból ismerős, gagyinak ható gyűrűkért a kormányon a menü léptetésére.

Sajnos az elöl ülők között már itt sem találunk iDrive-pogácsát és vissza gombot, odalett az a menükezelési rendszer, amit a BMW etalonértékűvé érlelt.

Egy kellemes, gumis tapintású kapcsolóval itt válthatunk üzemmódot, és itt találjuk a nagyon praktikus és előkelő kivitelű hangerő-szabályozót is, amit szerencsére tekerni lehet, nem nyomkodni vagy simítani kell. Az indítógomb is hasonlóan elegáns. Rakodóhely, pohártartó, telefontárolási lehetőség van bőven elég, a sziklaplatóként előrenyúló kartámasz alá is sok minden befér.

Hagyományosan jó a BMW-kben, így az X1-ben is az okostelefon-csatlakoztatás. Nincs szerencsétlenkedés, pillanatok alatt egymásra talál az autó készülékkel. Ugyanazzal a telefonnal, amivel más új autókban bizonytalanul vagy semennyire nem fut vezeték nélkül az AndroidAuto, itt mire bekötöd az övet és kihúzod alóla a kabátodat, hogy rendesen meg tudjon fogni egy balesetben, már működik is.

500 és 1545 liter közötti a csomagtér, aminél vannak jobbak a 4,5 méteres aszfaltterepjárók között. Egy Opel Grandlandé 514-1652 literes, a méretben az X1-ez szintén közeli Hyundai Tucsoné 577-626 literes.

A háttámlák szögének állításával megnyerhető lehet az a pár centi, amitől nem fér be a másik kerékszett vagy a szállítandó komód. Hasznos a 40:20:40-es támlaosztás, itt nem fordulhat elő, hogy kimarad a sílécátvezetési lehetőség, mint sok ezen is spóroló ázsiai autóból.