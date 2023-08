Új autómárka érkezhet Magyarországra

Egyszerűen M3 a padlólemez neve, amire az autó épül. AG80-as Genesis mellett ezt a padlólemezt használja a modell SUV-testvérmodellje, a GV80 is. A műszaki alap a korábbinál alacsonyabb súlypontot és kisebb tömeget biztosít a merevebb acélokkal és az aluötvözetekkel. Prémiumtermékhez illően a motorháztető, a csomagtérfedél és az ajtók héja is könnyűfém.

1000 km bejáratást igényelnek a G80 motorjai a kezelési útmutató szerint, változatos, nem túl nagy és nem is túl alacsony fordulatszámmal, és utánfutót sem kéne vontatni az első 2000 kilométeren a gépkönyv szerint. Mint minden autóban, a bejáratás során az esetleg magasabb motorolajigényre is figyelni kell, az olajfogyasztáson kívül az üzemanyag-fogyasztás is stabilizálódik az első 6000 km megtételével.

Teljesítménye alapján a 2151 köbcentis, 210 lóerős dízel az alapmodell, amelynek motorja a nagyobb Hyundai és Kia terepjárókból ismert négyhengeres. Más országokban a Genesis G80 elérhető a 3,5 literes, 380 lóerő körüli V6-os turbómotorral is.

Nálunk a 16 szelepes T-GDI benzines motorral járt a Genesis G80. 2497 köbcentis az Otto-motor és 224 kW-ot ad le 5800-as fordulatszámon, ami kerekítve 305 lóerő. A nyomatékmaximum 422 Nm, ami már 1650-től él és egészen 4000-ig adott.

Hosszú löketű, nyomatékra hangolt motor a 88,5 mm-es furathoz társuló 101,5 mm-es lökettel. A 10,5:1 sűrítési arányú négyhengerest 6,2 liternyi 0W30 viszkozitású motorolaj keni és hűti. A nyolcfokozatú, automatikus sebességváltó az egyetlen opció ehhez a motorhoz.

Hátsókerék-hajtással a 2,5-ös G80 6,0 mp alatt éri el a 100-at, a nehezebb és nagyobb hajtáslánc-ellenállású összkerekes tesztautónak ehhez kell még 0,3 másodperc. A végsebesség egységesen 250 km/óra, így a 260-ig skálázott sebességmérővel a G80 megadhatja azt az örömöt, hogy kifektetjük a mutatót.

A 4×4-es modell súlytöbblete mindhárom motorral 70 kg, a G80 önsúlya 1860 kilóról indul hátsókerék-hajtással, a tesztelt összkerekes 1930 kilós.

Elöl és hátul is több lengőkaros a független futómű. A felfüggesztés acél csavarrugós adaptív lengéscsillapítás-szabályozással, a légrugózást nem erőltette a gyártó, opcióként sem érhető el.

18-20” átmérőjű felnikkel készül Dél-Koreában a G80, de Európában csak a két nagyobbikkal kapható. Az alapverzió gumija körbe 245/50 R18-as, a puccosabb modellek két széles kerékszetten gurulnak, elöl 245/45 ZR19, illetve 245/40 ZR20, hátul 275/40 ZR19, illetve 275/35 ZR20 méretű gumikkal.

Az autó négykerék-kormányzással is elérhető, de a tesztautóban ez nem volt benne, akárcsak a kamerás útfelület-érzékelés. Ezzel a műszaki különlegességgel az adaptív lengéscsillapítás felkészülhet az érzékelt útegyenetlenségekre.

A kényelmet zajkioltással is képes javítani a Genesis G80, ami elsősorban a kerékzaj elcsendesítését jelenti ellenfázisú hanghullámok kibocsájtásával. A Genesis is kínál távirányítású parkolást a G80-hoz, a slusszkulcson lévő gomb nyomva tartásával az autó képes magától be- és kiparkolni a járdával párhuzamosan és a forgalomra merőleges helyeken is. A hátsó LED-es fényforrás tolatáskor villogó fényt vetít az aszfaltra, ami figyelmeztetheti a többi autóst és az arra kószáló gyalogosokat.

A sima szélvédőre vetített kijelzést a Mercedesek mintájára a naviképernyőn megjelenő élőkép egészíti ki, a lekanyarodást megelőző szakaszról készített videófelvételen nyilak jelölik a követendő irányt.

Van egy villanyautó is belőle, ami még ritka a kategóriában. Elég körülményes neve van, de ez legyen az elektromos modell legnagyobb baja. A Genesis Electrified G80 Luxury akkukapacitása 87,2 kilowattóra, két villanymotor mozgatja a négykerék-hajtású csatahajót, elöl és hátul 135 kW/185 lóerős teljesítménnyel és motoronként 350, összesen 700 Nm forgatónyomatékkal.

A 370 lóerős villanyautó 4,9 mp alatt gyorsul 100-ra, akkumulátora 800 voltos, ami kiugróan rövid töltési időket biztosít egyenáramon a kellően potens töltőkön. A gyártói adat 10–80%-os százalékos töltöttség között 22 perc.

A 19,1 kWh/100 km-es átlagfogyasztással 520 km hatótáv adódik a WLTP-ciklusban. A töltőnyílás az első hűtőmaszk bal felső részén található, de zárt fedéllel szinte láthatatlan, ami egy kifinomult részlet a karosszéria felületeit megbontó töltőajtókat ismerve. Ebben a kategóriában csalódást kelt a csak 11 kW-os váltóáramú töltés, mert nem is rendelhető 22 kilowattos fedélzeti töltő.