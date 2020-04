Vajon elég egy klasszikus szedánnak a finom külső ráncfelvarrás és egy komolyabb műszaki frissítés a szabadidő-autók hordái ellen? Kipróbáltuk a nyolcadik generációs Passat faceliftes változatát.

Röviden – Volkswagen Passat 2,0 Evo TDI R-Line Mi ez? A Volkswagen Passat 2014-ben bemutatott nyolcadik generációs modelljének 2019-ben felfrissített változata, 190 lóerős dízelmotorral, négyajtós kasztnival Mit tud? Feltűnésmentes megjelenéssel nyújt jól használható, hatalmas utasteret, az erős dízelmotorral pedig a világból is ki egy egy tank üzemanyaggal Mibe kerül? Az új VW Passat árlistája az 1,5-ös benzines 10.341.520 forintos árától indul és a konnektoros hibrid 15.667.990 forintos árával végződik Kinek jó? Akit nem hatnak meg a divatos SUV-ok, és klasszikus, négyajtóst akar a középkategóriából, az üljön be egy Passat-ba. Lehet, mást már nem is akar majd megnézni

2014-ben mutatkozott be a jelenleg is futó, nyolcadik generációs VW Passat és piacra kerülése óta elődeihez hasonlóan ez is a céges vásárlók egyik kedvence volt. Igaz, a Passat mindig is jól fogyott, az eddigi generációkból már 30 millió darabnál is többet adtak el világszerte, 2015-ben pedig a Genfi Autószalonon bezsebelte az Év Autója díjat is.

Aztán persze a kategória etalonjának számító autóval is kell néha kezdeni valamit, ha a formához nem is nagyon akarnak nyúlni, a műszaki tartalmat azért muszáj frissíteni, modernizálni. A Passat 2019-ben érte meg azt a kort, amikor már indokoltá vált a ráncfelvarrás. Meg is tették, amit kellett.

Változott az első lökhárító formája

Külső Túl nagy változás nem történt a Volkswagen Passat megjelenésében, a 2019-es modellfrissítés során alig nyúltak a kasztnihoz, mindössze az első és hátsó lökhárítók kinézetén módosítottak, új hűtőrácsot illesztettek az autó orrára, hátul pedig a Passat felirat nőtt meg és átköltözött középre. Praktikus és okos ötlet, hogy a tolatókamera szeme a hátramenetbe kapcsolva félig kibillenő VW embléma alatt lakik, így a legótvarabb téli szmötyiben sem kell attól tartani, hogy összekoszolódik és nem látni semmit a monitoron az autó mögött lévő dolgokból. Új LED-es lámpatestek tűntek fel a Passaton, és jöttek új színek – Lazuritkék, Palackzöld, illetve a Kagylóarany – valamint bővült a felniválaszték is. A tesztautó R-Line csomagjának köszönhetően a széria Passatnál kicsit sportosabb külsőt kapott, ami a pár, fényes fekete betétben és R-Line emblémában, spéci 19 colos felniben, és pér krómozott betétben merül ki. Méretei a következők: a Passat 4767 milliméter hosszú, 1832 mm széles 1456 mm magas, tengelytávja pedig 2791 mm hosszú.

Belső A megújult Passat utasterében valamivel könnyebb kiszúrni a változásokat, mint a karosszéria esetében. Az alap dizájn és hangulat a megszokott, ami azért itt-ott már tényleg kezd unalmassá, régimódivá válni. A klímakonzol kapcsolói, gombjai is ilyenek, de ami 2020-ban a legindokolatlanabb, az a DSG fokozatválasztó obeliszkje. Ez már egy Renault Captur után is rémesen középkorinak tűnik. Új viszont a teljesen digitális, változtatható információtartalmú műszerfal, amelyre akár a térképet is ki lehet tenni. Új a többfunkciós, gombokkal telerakott, alul lapított kormány, és a műszerfalon trónoló mutatós órát Passat feliratra cserélték. Hogy mégis 2020-at írunk, azt a kizárólag USB-C típusú töltőcsatlakozók jelzik, amelyekből az elsőknek kettő, a hátsóknak egy darab jut és a telefonnak is van okosan kivitelezett, jó helyen lévő polc. Frissek a kárpitozáshoz használt anyagok, és az ajtóbelső dizájnja is más, mint eddig. Az R-Line felszereltséghez apró kis R emblémák is járnak, ezek a kormányküllőn és a furcsa, karbont imitáló mintájú üléskárpiton is feltűnnek. Az ergonómiába persze nehéz belekötni, a Passatnak volt ideje tökéletes-közelire fejlődnie. Hogy elöl tágas, komfortos az autó, az magától értetődik, és hátul is szinte már indokolatlanul nagy mindenféle, de főleg a lábtér. A saját igényeimnek megfelelően belőtt első ülés mögé hátra bemászva szinte elvész az ember, még 190 centivel is. A hátsó ajtó formája furcsa, alul keskeny, nagy lábakkal ez lehet kellemetlen, fent meg irgalmatlanul nagy fül nyúlik hátra, ami kényelmes nyílást tesz szabaddá , de szűk helyen könnyen eléri a falat, másik autót. A hátsó utasok a temérdek hely mellett kapnak szellőzőt, klímavezérlővel, és mindenféle töltési lehetőséget, a már említett egyetlen USB C aljzaton kívül 12 voltos és 230 voltos konnektor is található itt. Igazán nagyvonalú a kínálat, hűtőtáskától a laptopig bármit lehet itt táplálni. Csomagtartója a katalógusadatok szerint 586 literes, amit az üléslehajtogatás után akár 1152 literesre lehet bővíteni, és a támlák ledöntése után sík felületre lehet pakolni. Van menő, masszív szatyortartó, világítás, viszont a pinceszinten nincs pótkerék, bár az autóban lenne neki hely. Ami még érdekes, hogy motor nyitja, csukja a csomagtartó ajtaját, ami négyajtósoknál nem gyakori. Fedélzeti rendszere szerintem példaértékű, sőt, igazából kissé már overkill, annyiféle lehetőség van benne, mindent személyre szabhat a tulaj és a megjelenítés, a működés is nagyon összeszedett. A gesztusvezérléstől – nem kell hozzáérni a kijelzőhöz, sok funkcióhoz elég kalimpálni előtte – meg nagyon űrtechnikának tűnik az egész. A telefon párosítása talán még nem ment autóban ennyire könnyen, gyorsan, kevés gombnyomkodással sikerült.

Technika Jelenleg a Volkswagen Passat-ot 1,5-ös és 2,0 literes benzinmotorral lehet rendelni, amelyeknek 150 – ez az 1,5-ös -illetve 190 lóerősek lehetnek, az 1,5-öshöz hatfokozatú kézi, és hétfokozatú duplakuplungos váltó párosítható, míg a kétlitereshez csak a hétfokozatú DSG. Nagyon hasonló a dízelkínálat, bár ott csak kétliteres motor van, de az 150, 190 és 239 lóerős változatban is létezik. A tesztautóban a közepes teljesítményű dízelmotor szerepel. Váltóból hatfokozatú kézi és szintén hétfokozatú DSG rendelhető a gyengébb motor mellé, az erősebbek csak automatával érhetők el. Az árlistán van még konnektoros hibrid is, ez 156 lóerős és hatfokozatú DSG váltóval érkezik. Ez 13 kWh-s akkumulátorával a WLPT szabvány szerint karosszériaváltozattól függően 55, vagy 56 kilométert képes tisztán elektromos hajtással megtenni.

Vezetés Bár a Volkswagen és dízel szavak nem feltétlenül csengenek jól egy mondaton belül, a hosszú távú, komfortos autózásra mégis elképesztően jó dolog egy tágas, csendes, takarékos Passat. A 190 lóerős motor könnyedén cibálja a másfél tonnás, tekintélyes méretű karosszériát, a 400 Nm-es csúcsnyomaték sose fogy el, és az indítás utáni perceket leszámítva a motor hangja is kellemes. Mostanra pedig már károsanyag-kibocsátás is megfelel az előírásoknak. A hétfokozatú duplakuplungos – DSG – váltó is hasonlóan működik, elindulásnál bizonytalankodik, de ha már mozog az autó, akkor a legtöbb helyzetben finoman, gyorsan teszi a dolgát, de váratlan padlógázzal zavarba lehet hozni. Legjobb arcát autópályán mutatja a Passat, csendes, ilyenkor a motor nagyjából 2000-es percenkénti fordulaton forog. Nincs szél-, sőt, semmilyen zaj sem. Menet közben nagyon meggyőző, stabil, bár futóműve a városi közlekedés helyett inkább autósztrádára való, ott is tisztességesen megépített, jó aszfaltra. Nálunk még a téli kerékszettel járt az autó, ezzel a 18 colos szettel azért nem vészes, de a felszereltséghez tartozó 19 colos felni nyári gumival már lehet, hogy érezhetően kényelmetlenebb. Jól használható fedélzeti rendszere mellett az autó vezetőtámogató berendezéseivel könnyű együtt élni, az adaptív tempomat, sávtartó, valamint a holttérfigyelő is tényleg segítséget jelent, nem pedig az őrületbe kergeti a sofőrt. Emellett táblafelismerő, és hátsó, keresztirányú forgalmat figyelő rendszer is került a tesztautóba.

Költségek Volkswagen Passatot már 10.341.520 forinttól kapni, ez az 1,5-ös benzines ára, 150 lóerővel és hatfokozatú kéziváltóval. Ugyanez DSG-vel 12.261.000 forint. A dízel beugró, szintén hatos kézi váltóval és 150 lóerős teljesítménnyel 11.5 millió forint, DSG-vel 11.9 millió. A 190 lóerős dízel 12.663.550 forinttól indul – ez már alapból DSG váltóval érkezik – az összkerékhajtású, 4Motion változat 13.227,430 forint. A hibridért 15.667-990 forintot kérnek. A VW Passat és konkurensei – Listaár, forint A VW Passat és konkurensei – Listaár, forint VW Passat Elegance 2.0 TDI DSG (190 LE) 12 965 810 Mazda6 aut. CD184 (184 LE) 12 009 900 Ford Mondeo 2.0l TDCi 190LE A8 FWD (190 LE) 12 720 000